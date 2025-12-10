サントリーウエルネス株式会社は４日、第３回「人生１００年時代の物語大賞」授賞式を東京・サントリーホールで開催した（後援・公益社団法人Ｊリーグ）。施設で暮らす高齢者や認知症の方など、日頃は「支えられる」場面の多い人が地元のＪリーグクラブを応援することで「支える」存在になることを目指す「Ｂｅ ｓｕｐｐｏｒｔｅｒｓ！」（以下、Ｂｅサポ！）活動の一環である今イベント。全国約１万人による一般投票を経て選出された３つの物語に、会場は大きな感動に包まれた。

サントリーウエルネスとＪリーグの協働で２０２０年１２月にスタートした「Ｂｅサポ！」。参加者は１万人以上と活動が広がりを見せるなか、今年も全国各地から心揺さぶる物語が集まった。応募のあった３６の物語のうち、審査会の選考と新たに実施された一般投票を経て３つが表彰された（得票数が多い順にゴールド、シルバー、ブロンズ）。

ブロンズを受賞した「４年ぶりに外の世界へ〜植竹さんが教えてくれたこと〜」は、パーキンソン病を患う植竹亜代（つぎよ）さんが推し選手を応援するため４年ぶりに外に出る物語。植竹さんは病状が悪化し、９月に死去。元Ｊリーガーで、施設職員としてサポートした田中貴大さんは「いくつになっても目標に向かい挑戦すること、人生を楽しむことを教わりました」と涙ながらに感謝の言葉を並べた。

シルバーの物語は「応援の魔法がもたらした、介護現場での驚きの変化」。腰を圧迫骨折し要介護度４の状態で施設に入った阿部ふじ子さんだったが、「Ｂｅサポ！」を通して明るさや積極性が生まれると、圧迫骨折が回復したことも後押しし要介護度は３に改善。施設職員の鈴木勝利さんは「人を応援する力は、される側はもちろん、する側にもパワーになる」と、改めて生きがいを持つ大切さを実感した様子だった。

投票総数１万１２１８のうち、４２２４票を獲得してゴールドを受賞したのは「あきらめない９１歳、転んでも立ち上がるヨシコさんの物語」。応援するＪ２山口・松田佳大選手の試合観戦１か月前に転倒してケガを負ったものの、懸命なリハビリの末にスタジアムで声援を届けた心温まるストーリーだ。施設職員の安立誠さんは「バイタリティーに圧倒されっぱなしです」と笑顔。プレゼンターを務め、自身も約２０年の介護現場歴があるお笑いコンビ・メイプル超合金の安藤なつさんは「ヨシコさんが選手を推す、そのヨシコさんを職員の皆さんが支え、選手もヨシコさんを支える。温かい縁の循環に感動しました」と感無量の表情を浮かべた。

栗原勝範・サントリーウエルネス代表取締役社長は「『Ｂｅサポ！』が日本の文化の１つになっていくよう頑張っていきたい」と締めくくった。涙あり、笑いありのエピソードは「人はいくつになってもワクワクできる」という価値観を多くの人に届けたに違いない。

〇…イベントには、Ｊリーグ初代チェアマン（現・日本サッカー協会相談役）を務めた川淵三郎氏がサプライズゲストとして登場した。前日に８９歳の誕生日を迎えたばかりの川淵氏は「本当に弱いんですよ…涙がぽろぽろこぼれて困っちゃったなと」と涙腺が崩壊。「年齢を重ねると薄れがちな『生きがい』や『感動』を全身で表現されている姿に、大きな勇気をいただきました。この活動を（Ｊリーグの）６０クラブ全てが参加できるようになれば」と今後への期待を口にした。

◆Ｂｅサポ！が「幸福寿命」のばすカギに

授賞式後は、第２部トークセッション「よみがえる審査会“幸福寿命〜人生１００年時代を幸せに生きるヒント”」を実施。登壇者が受賞物語のポイントを解説するとともに、人生１００年時代を幸せに生きるヒントについて意見を交わした。

障がいを抱える家族との生活を記したエッセーが大きな反響を呼んだ作家・岸田奈美さんは、ゴールドを受賞した物語で「この子（選手）はいい子だね〜」というヨシコさんの言葉に注目。「ここにヨシコさんの人柄が詰まっている。これを言えるヨシコさんは優しいし、松田選手も優しい。本当に優しい人って世の中に見つけられにくいけど、職員さんが聞き逃さなかったことも価値を感じる」と語った。

トークセッションでテーマとなったのは「幸福寿命」。身体的な健康状態にかかわらず自身が幸福を感じながら生活できる期間のことで、サントリーウエルネス生命科学研究所研究員・平野杉氏は「推し活」と「生きがい」が強く連動しているという研究結果を発表した。幸福寿命をのばすポイントとして〈１〉ワクワクして心が動くこと〈２〉つながりを広げること〈３〉役割ができて認められることをあげ、「皆さんの日常生活のなかで見つけていただきたい」と言葉に力を込めた。

◆９１歳転倒も懸命リハビリでスタジアムへ

【ゴールド】 「あきらめない９１歳、転んでも立ち上がるヨシコさんの物語」（応援クラブ・レノファ山口ＦＣ） 推し活がケガを乗り越える原動力となった物語。ヨシコさんはテレビに映った松田選手の振る舞いを見て以降、推し選手として応援するようになり、目標に向かってリハビリを重ねてスタジアムでの応援を実現。後日、松田選手はサインを贈るだけでなく施設にも訪問し、ヨシコさんと対面を果たすなど新たな交流が生まれた。

◆社会との関わり生まれ要介護度４→３に

【シルバー】 「応援の魔法がもたらした、介護現場での驚きの変化」（応援クラブ・川崎フロンターレ） 「Ｂｅサポ！」を通じて社会との関わりが生まれた物語。腰の圧迫骨折により要介護度４で入居した阿部さんは、最初は周りとの関わりが少なかったものの、サッカーという共通の話題に触れるうちに控えめだった性格が徐々に変化。要介護度３となった今は施設を代表するサポーターとなり、川崎市主催の「かわさき健幸福寿プロジェクト」では金賞を受賞した。

◆パーキンソン病患者が４年ぶり外の世界へ

【ブロンズ】 「４年ぶりに外の世界へ〜植竹さんが教えてくれたこと〜」（応援クラブ・横浜ＦＣ） 最後まで夢を追い続けた女性の物語。パーキンソン病を患い体が思うように動かせなくなった植竹さんだったが、「Ｂｅサポ！」をきっかけに息子さんと４年ぶりに外出。スタジアムではネイルを楽しむなど存分に外の世界を堪能する姿に、職員たちは人を笑顔にすること、挑戦し続けること、人生を楽しむことの大事さを学んだという。

◆サントリーウエルネス代表取締役社長・栗原勝範氏あいさつ

今回で３度目の開催となりますが、今年は３６の感動的な物語が集まりました。私は初めて審査会に参加させていただきましたが、どの物語も本当に素晴らしく、心を揺さぶられるものばかりでした。共通することとして、施設で働く職員の方々が高齢者の方々とまっすぐ真摯に向かい合っている姿が浮かび上がってきました。

サントリーグループには「人と自然と響きあい、豊かな生活文化を創造し、『人間の生命の輝き』をめざす」というパーパス（目的）がございます。「豊かな生活文化」はまさに「Ｂｅサポ！」と共鳴すると思っております。いくつか高齢者施設で活動を見させていただきましたが、応援に参加する高齢者の方とサポートする職員の方の様子は、お祭りのような雰囲気をすごく感じました。小さなお祭りが日本全国で行われ、いずれ日本の文化の１つとして定着していく。そんな「Ｂｅサポ！」の未来を思い描くことができました。

◆出席者

▽第１部授賞式 Ｊリーグ執行役員・辻井隆行氏、岸田奈美さん、安藤なつさん、栗原勝範社長

▽第２部トークセッション 岸田奈美さん、安藤なつさん、東京都健康長寿医療センター研究所副所長・藤原佳典氏、平野杉氏

◆「Ｂｅ ｓｕｐｐｏｒｔｅｒｓ！」 施設で暮らす高齢者の方など、日頃は支えられる場面の多い方が地元クラブの「サポーター＝支える人」になることで心も体も元気になることを目指すプロジェクト。コンセプトは「いくつになってもワクワクしたい、すべての人へ」。全国２７エリアの２３０施設で１万人以上が参加しており（２４年１２月時点）、Ｊリーグ６０クラブのうち２０クラブ以上と活動を行っている。「人生１００年時代の物語大賞」に加え「Ｂｅサポ！応援プログラム」、「人生の先輩からのエール」の３つの企画を展開している。