今季のＪ１は鹿島が９季ぶり９度目のリーグ制覇を成し遂げた。獲得タイトル数を２１に伸ばし、リーグ最多を更新した。

＊ ＊ ＊

８日に発表された「Ｊリーグ優秀選手賞」に、鹿島ＤＦ小池龍太の名前があった。加入１年目、３０試合に出場し１得点。こなしたポジションは実に５つ。右ＳＢ、左ＳＢ、ボランチ、右ＭＦ、左ＭＦ。出場時間２３４５分は、全試合先発の早川友基、植田直通、鈴木優磨の３人、得点王のレオセアラに続く、チームで５番目の数字だった。

膝の大怪我の影響もあって、横浜ＦＭ時代の２３年シーズンは公式戦出場なし。２４年シーズンに復活を遂げたものの、出場試合数は７にとどまった。契約満了という形での退団が決まった小池にすぐに声をかけたのが、鹿島だった。

ＪＦＬからキャリアをスタートさせ、Ｊ３、Ｊ２、Ｊ１とステップアップ。ベルギーでの海外経験もあれば、横浜ＦＭ時代のＪ１制覇経験もあり、Ｅ―１選手権での日本代表経験もある。その唯一無二の経験値は、鬼木監督の下で再起を懸けていた鹿島というクラブにとって、必要不可欠なものだった。

「加入１年目の僕なんかは、気負うこともないのでリラックスしてやれれば。それが僕だったりレオ（セアラ）の役目。どうせ責任感とかプレッシャーは感じるもの。自分はそれを楽しむ覚悟です」

優勝争いの心得を問われた小池は、サラッと言ってのけた。鈴木優磨や植田直通、柴崎岳、三竿健斗など、タイトルを心の底から欲している選手は多くいる。不退転の覚悟で古巣復帰となった鬼木監督も、その部類だろう。小池はそこに同列にならず、一歩引いたところで「リラックスしてやる」ことが、自分の正しい立ち位置だと理解していた。そういう選手がいることが、優勝への近道だということも。

「サッカー選手である以上、いろいろなものを犠牲にしていると思うけど、それが報われたなって思えるのって、やっぱりタイトルを取ることだけなので。応援している人も、タダで来ているわけじゃない。熱量を持って応援してくれる人たちが報われるためにも、勝つ必要がある」

前４枚の連係が怪しいとなれば、右ＭＦで攻撃とプレスのハンドルを握った。諸刃の剣でもあったエウベルの補佐役として、猛獣使い枠で左ＳＢに入った。クレバーな一面もあるが、対人守備はとことん強く、置き去りにされるようなシーンは思い浮かばない。かゆいところに手が届く存在として、チームに欠かせない戦力となった。

試合後、足を引きずりながらミックスゾーン（取材エリア）に現れることもしばしばだった。２年間でわずか７試合しか出ていなかった選手にとって、春先の１か月間の離脱期間を除いてほぼシーズンをフル稼働したことは負担も大きかったはずだ。それでも小池は身を粉にして、一歩引いたところから鹿島の躍進を支え続けた。（岡島 智哉）

◆小池 龍太（こいけ・りゅうた） １９９５年８月２９日、東京・八王子市生まれ。３０歳。ＪＦＡアカデミー福島から１４年にＪＦＬの山口に加入し、同年のＪ３昇格、翌年のＪ２昇格に貢献。１７年にＪ１柏入りし、ベルギー移籍を経て、２０〜２４年まで横浜ＦＭ。代表通算２試合出場。浦和ＭＦ中島翔哉はいとこ。