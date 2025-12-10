◆第７７回阪神ＪＦ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）

またとない夢をかなえるチャンスだ。ミツカネベネラで開業２８年目、９度目の挑戦で初Ｇ１制覇を狙う鈴木伸調教師は、まな弟子とのタッグに胸を高ぶらせている。

手綱を託す津村とのＧ１挑戦は、２３年の朝日杯ＦＳのサトミノキラリ（６着）以来、２度目となる。今年１０月で６６歳の誕生日を迎えたトレーナーは「僕もそろそろ引退が近いので、最後のチャンスになるのかもしれないと思う。期待できそうな馬で、一番最初の弟子と結果が出てくれたら一番うれしい」と、自然と声のトーンが上がった。

その思いは鞍上も一緒だ。０４年３月に鈴木伸厩舎からデビューして、０７年８月にフリーとなったが、その後も日頃から調教を手伝うなど固い信頼関係は変わらない。津村は「前走（アルテミスＳ）で２着に来た時点で『先生、Ｇ１に行きましょう』と僕から言ったくらいですし、一緒に行けるのはうれしいこと。良い結果で恩返しができれば」と言葉に熱を帯びる。

大きなステップとなった前走は、好位４番手から直線で外から長く脚を使って２着と能力をアピールした。テンションが高ぶりやすい面が課題で、指揮官は「先週までに仕上げて、今週は追い切らないでいけば落ち着いていけると思う。木曜日に津村を乗せて、そんなにはやらない」と策を練っている。以心伝心の絆は大一番で大きな強みとなる。（坂本 達洋）