３人組バンド「Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」が２０日放送の日本テレビ系「Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｉｘｅｌ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＡＮＯＴＨＥＲ ＳＫＹ ＳＰ」（土曜・午後１１時）に出演。大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架のメンバー３人が冬のドイツを訪れる１時間のスペシャル放送となることが１０日、分かった。

同番組は「忘れられない空がある」というコンセプトのもと多種多様なヒストリーを持つゲストが世界や日本国内のゆかりのある地を訪れる様子に密着し、自身のルーツや人生観・仕事観について本音を引き出していくドキュメンタリー。スタジオでは、ＭＣの今田耕司と堀田真由がゲストと共にロケの映像を見ながら、ゲストの更なる本音や裏話を引き出していく。

今回、毎年メンバーだけでクリスマス会を開いている「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」の３人がデビュー１０周年を迎えた今年、世界最大規模と言われるクリスマスマーケットが開かれる冬のドイツで、３人だけのクリスマスパーティーを開く。

フランクフルトに到着した３人はドイツを代表する名所や文化に触れ、伝統料理を味わうなどドイツを堪能。さらにメンバーそれぞれの単独行動にも密着。大森は「哲学」、若井は「サッカー」、藤澤は「フルート」にまつわる場所を訪れる。

そして、最後は３人そろってクリスマスマーケットへ。３人だけのクリスマスパーティーで、メンバーそれぞれの今の想いとこれから見据える未来をひもといていく。