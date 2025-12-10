来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の１次ラウンドで、日本と同組のプールＣに入った韓国代表の柳志ヒョン監督が、９日（日本時間１０日）、米フロリダ州オーランドで開催されているウィンターミーティングで取材に応じ、３日（同４日）に発表した第１次キャンプ参加者の国内組２９人に加えて、最終メンバーでは、大リーグ組を加えたい意向を明かした。

第１次キャンプメンバーに、ドジャーズなどでメジャー通算７８勝の実績を持つ３８歳のベテラン左腕の柳賢振投手が入った韓国。２００８年北京五輪金メダル左腕が代表復帰して話題を呼んだ。柳監督は更なるロースターのアップグレードを目指し、ＭＬＢ選手の加入を視野に入れている。

まずは、出場すれば、２大会連続となるドジャースの金慧成内野手。「前大会の経験もあり、我々の期待も大きい」。ジャイアンツの李政厚外野手についても、「彼がチームに入れば大きな助けになる。彼自身も代表チームでプレーしたいという気持ちを持ってくれている」としながらも、「まずは所属球団と話をしなければ」と話すにとどめた。ブレーブスが契約破棄し、ＦＡとなっている金河成遊撃手についても「まずは所属先が決まらないと。我々は状況を見守っている」と語るにとどめた。

さらには、韓国にルーツを持つＭＬＢ選手にも代表入りを呼びかけている。柳監督は「具体的な名前を上げるのは避けたい」としつつも「６、７人の選手に声をかけて、ポジティブなフィードバックを得た」。タイガースで今季７２試合に出場したジャメイ・ジョーンズ外野手らが候補とみられている。

「韓国系の選手の多くは、母方に韓国のルーツを持っている。そして、一般的に母思いの人が多いので、母のために国を代表したい、母を喜ばせたいという選手が多い」と、柳監督。前回大会では、現ドジャースのエドマン内野手が代表入りも、韓国語でのコミュニケーションに苦しみ、文化の違いに戸惑ったという情報も伝えられており、環境改善も問われる。

２００６年、２００９年大会では、日本と激闘を繰り広げて４強、準優勝だったが、２０１３年以降は３大会連続で１次ラウンド敗退と、苦戦が続いている。

「最近の大会は、予選の初戦で負けて波に乗れなかったことも原因のひとつだと思う。来年の大会では、予選の初戦から調子を万全にして、結果を出すことが大事」と、復活の鍵を上げた。大会初戦は３月６日のチェコ（東京ドーム）。第２戦の日本戦に弾みをつける意味でも、初戦白星は必須といえそうだ。