巨人・増田陸内野手（２５）が９日、「殻を破る」をテーマに打撃改革を進めていることを明かした。今季は８７試合で打率２割３分１厘、５本塁打、２１打点。４月に３年ぶりの安打をマークして一時は一塁の定位置を奪取したが、シーズン終盤は２軍で過ごした。不動のレギュラーを勝ち取るために今オフは貪欲に変化を求めている。「殻を破る期間にしようと思っている。めっちゃ変えるわけではないけど、今までの感覚を一度、取っ払ってやっていく」と声を大にした。

じっくりと向き合っている。この日はスイング軌道や振りの加速度などを測定しながらＧ球場で打撃練習。「フォームと出力を出すことを意識しながらの練習です。体の使い方も今まで制御していた部分を一回解き放とうと思ってやっています」。軸足である右足の股関節に体重を乗せる感覚を養うことを目的として、構える前に左足を右足の前に運んでクロスさせる動作を新たに取り入れるなど、試行錯誤しながら振り込んだ。

年明けからは例年通り坂本との自主トレに参加する予定。一皮むけた姿で来季は確固たる居場所を築く。（宮内 孝太）