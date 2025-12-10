ＭＬＢ各球団の監督やＧＭら編成責任者、各選手の代理人らが集まるウィンターミーティングが９日（日本時間１０日）、米フロリダ州オーランドで行われ、フィリーズのトムソン監督が取材に応じて、西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指している今井達也投手（２７）について言及した。

今季はナ・リーグ東地区を制してポスとシーズンに進出したが、地区シリーズでドジャースに敗れたフィリーズ。だが、大谷翔平投手（３１）を４試合で１８打数１安打の打率５分６厘に抑えるなど、投手陣のレベルの高さを示した。

先発はサンチェス、ルザルド、スアレスと２ケタ勝利の３本柱が君臨し、ウィーラーが故障で不在ながらメジャー屈指の先発陣だった。今オフはスアレスがＦＡとなって去就が不透明。昨オフには阪神から青柳を獲得するなど、日本人選手への関心の高い球団の一つでもあるフィリーズとあって、トムソン監督は今井について問われると「日本からポスティングされる選手はいい選手ばかり。今井は本当にいい投手。彼はローテーションでいい働きをすると思う」と高い評価を口にし、争奪戦に加わっていることを匂わせていた。