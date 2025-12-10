EVERAU、日本初上陸！オーストラリア産メリノシープスキンで贅沢な足元を

シドニー生まれのEVERAUが、ついに日本初上陸！「Be whoEVER you are ― ありのままのあなたで」という哲学のもと、最高級のオーストラリア産メリノシープスキンを使用した製品が登場。贅沢でありながら、自然と調和するライフスタイルを提案します。クラフトマンシップを重んじた一足一足が、柔らかさ・耐久性・温かさを兼ね備え、都会的な洗練さを求める女性にぴったり。

オーストラリア産メリノシープスキンを使用



EVERAUの靴は、すべてオーストラリア産のAグレード・メリノシープスキンを使用。この素材は、柔らかさ・耐久性・通気性・温かさを兼ね備え、足元を優しく包み込みます。

オーストラリアから直輸入された正規品で、どのモデルもエレガントでありながら、日常使いにもぴったりのデザイン。毎日の生活の中で、ラグジュアリーな体験を提供してくれる一足です。

クラフトマンシップとサステナビリティへのこだわり



EVERAUは、伝統的なクラフトマンシップと現代的な製造技術を融合させた製品作りにこだわり続けています。さらに、持続可能な素材を使用し、環境に配慮した製品を提供。

メリノシープスキンは食の循環から生まれた副産物を活用しており、資源を無駄にせず、品質と持続可能性を両立しています。

サステナビリティを大切にしながらも、妥協なくラグジュアリーな仕上がりに仕上げられています。

都会的な洗練と海辺のリラックス感が融合



EVERAUのシューズは、クラシックな定番モデルからスエードやプラットフォームタイプまで多彩なラインナップを誇り、日常のさまざまなシーンに寄り添います。

どのモデルも、都会的な洗練さと海辺のリラックス感を見事に融合させたデザインで、都会にいながらも自然と調和するライフスタイルを提案。

たとえば、Forever Platform SlipperやMini Classicなどは、シンプルでありながらもスタイリッシュな外見が魅力です。

日本で新しいライフスタイルを始めよう



EVERAUは、ただのシューズブランドではありません。オーストラリア産メリノシープスキンを使用したラグジュアリーな製品で、自然と調和する生活を提案しています。

「ありのままの贅沢」をテーマにしたEVERAUのコレクションは、あなたの足元から新しいライフスタイルを始めるきっかけに。日本限定販売の特別なアイテムを、ぜひ手に入れてください♪