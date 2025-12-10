エールディビジの得点ランキング首位を独走している上田。(C)Getty Images

　フェイエノールトの上田綺世は現地12月６日に開催されたエールディビジ第15節のズウォーレ戦で、なんと４ゴールをマーク。リーグ戦の得点数を18点に伸ばした。

　これはバイエルンのハリー・ケイン（ブンデスリーガ）の17点、レアル・マドリーのキリアン・エムバペ（ラ・リーガ）の16点、マンチェスター・シティのアーリング・ハーランド（プレミアリーグ）の15点を上回り、欧州主要リーグで堂々のトップだ。

　リーグレベルが違うとはいえ、各国リーグの得点ランキングトップに立つ世界的な怪物ストライカーを凌駕しているのは、見事という他ない。

　そんななか、世界のサッカーに関する様々な画像や動画を投稿しているアカウント『433』のオランダ版が、「アヤセ・ウエダは18ゴールを挙げ、10大リーグの得点王だ」と綴り、興味深いコラージュ写真を掲載した。

　アップロードしたのは、上田がケインからメダルを掛けられ、その様子を見ているエムバペとハーランドから拍手を受けるという合成画像だ。日本代表FWへの“感服”を表現しているのだろう。
 
　この投稿には、次のようなコメントが寄せられた。

「真実だ」
「日本の誇り」
「すごい！！」
「やべえ」
「PKなしでだ」
「彼は過少評価されている」
「最高だ」
「素晴らしい。シーズンの終わりに彼がどの位置にいるのか見てみよう」
「彼はPKを蹴っていない」
「プレミアリーグとは比較にならない」
「バロンドール？」
「ツバサは生きている」
「ウエダがチェルシーへ　here we go」
「彼は前半だけでハットトリックを達成した。彼は良いストライカーで、フットワークが大好き」
「彼は小さなクラブ相手にしか決めていない」

　意見は様々だが、このような画像が作成されるほど、欧州での注目が集まっていると言えそうだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】ケインにメダルを授与され、エムバペ＆ハーランドから拍手を受ける上田

 