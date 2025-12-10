俳優のムロツヨシ（49）が9日放送の日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース」2時間スペシャル（後9・00）に出演。昨年10月に76歳で死去した俳優・西田敏行さんとの共通点に驚きを隠せなかった。

この日は西田さんの生涯を再現ドラマで振り返った。ムロは「このVTRを見て初めて知ったのですが、5歳の時にお姉さんの夫婦に預けられて」と、西田さんが5歳の時に、母が再婚することになり、母の姉夫婦に引き取られたことについて言及。

ムロは自身も「5歳の時に親父の妹ご夫婦さんに引き取ってもらって」と語り、「まさかそれで“うわ〜”と思ったんですけど、それで片想いの運命を感じて、なんかこれを見た時に、追いつく背中ではございませんが、残してくれた作品を見て、その背中しっかり追いかけさせていただこうかなと、凄く今回再確認、思わせていただきました」と語った。

ムロは以前、テレビ番組で「4歳の時に両親が離婚という形をとりまして。その後親権を父親が取ってくれたんですけど、その後すぐに親戚の家に、おばの家族に引き取っていただいて」と話している。