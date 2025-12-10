巨人の坂本勇人内野手（３６）が９日、都内の球団事務所で契約更改し、２億円減の年俸３億円（金額は推定）でサインした。減額制限いっぱいの４０％減にも「まだまだ終わりたくない」と巻き返しへ決意。シーズン後半以降、ギラギラとした“らしさ”が垣間見える坂本を、内田拓希記者が「見た」。

坂本の表情に暗さはなかった。打撃不振で２度の登録抹消を経験し、出場６２試合は１軍に定着した２年目以降で最少。「試合数が全然出ていないですし」と提示額を当然とばかりに受け止めた。淡々とした口調が熱を帯びたのは先発出場への思いを問われた時だ。「守備について走者に出て打撃をするのが野球の一番楽しいところ。もう一回、９イニング守れるように頑張りたい」。プロ入り後最大の減額幅も、闘志はむしろ燃えたぎっているように見えた。

春先は“らしくない”コメントが続いた。不振で１度目の２軍降格となった４月は「何をしたらいいか分かっていない」。岡本の負傷離脱で緊急昇格した５月７日は「和真の代わりにはなれないけど精いっぱい」。不振でもさっぱりと切り替えて次の試合に向かういつもの姿とは、違っていた。

そのトーンが変わったのは、球宴明けの７月下旬からだ。代打出場が続いたが「もっともっと、期待に応えられるようにやっていきたい」と前向きな言葉とともに、成績も右肩上がり。球団関係者によると、練習の打球速度やスイングスピードなどは打率２割８分８厘、２２本塁打をマークした２３年とほぼ同水準まで上昇。胸に秘めていたレギュラー奪取への思いをオフになって明かしたのも、確かな手応えを感じていることへの裏返しだと感じる。

来季は岡本がメジャー挑戦で不在となる。主砲の穴は埋まるのか、という雑音が耳に届くが「主力の選手が出ていっても優勝しているチームはたくさんある。大丈夫です。若い選手、誰かしらレギュラーになる選手は絶対に出てくる」。その誰かしら、が完全復活を遂げた坂本であっても、全く不思議ではない。（内田 拓希）

◆勇人に聞く

―１月の合同自主トレに石塚が初参加する。

「明らかに周りの１８歳と（練習を）やっている量も違いますし、人としてしっかりしてるなと感じます」

―石塚に伝えたいこと。

「僕も阿部さんに連れて行ってもらって最初はついて行くだけだったのが２、３年目はウェートも自分で考えるようになった。裕惺も自分で考えてやってほしい。ただ、これだけ練習してからキャンプに入るんだ、というのは見せられたら」

―４０歳まで現役を見たいというファンも。

「何歳までしたいとか本当にないですし。もしかしたら来年、いいやってなるかもしれない。来年の自分すら想像できてないんで」

―光星学院時代を過ごした青森で地震。

「青森に住んでいる人たちと連絡を取って、みんな大丈夫とは言っていましたけど。けがされた方もいるみたいなので、心配してます」

◆記録メモ

▼…坂本（巨）の来季推定年俸（単位は円）は２億ダウンの３億。巨人で２億以上ダウンは、４億５０００万ダウンの１６年杉内俊哉（年俸５０００万）、３億６０００万ダウンの１３年小笠原道大（７０００万）、２億ダウンの１７年内海哲也（２億）、２億ダウンの２２年菅野智之（６億）に次いで球団５人目。

▼…坂本は２５年も１億ダウンで２度目の１億以上ダウン。巨人で１億以上のダウンが２度以上は、菅野が２１年８億から２２年２億ダウン（６億）→２３年１億ダウン（５億）→２４年１億ダウン（４億）の３度。内海が１６年４億から１７年２億ダウン（２億）→１８年１億ダウン（１億）の２度で、坂本が球団３人目。