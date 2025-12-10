ＭＬＢ各球団の監督やＧＭら編成責任者、各選手の代理人らが集まるウィンターミーティングが９日（日本時間１０日）、米フロリダ州オーランドで行われ、各球団の監督が取材に応じた。

ドジャースとワールドシリーズを戦い、頂点まであと一歩に迫ったブルージェイズのシュナイダー監督はポスティングシステムでメジャー移籍を目指す巨人・岡本和真内野手（２９）、ヤクルト・村上宗隆内野手（２５）、西武・今井達也投手（２７）について問われると「彼らは素晴らしい選手だと思う。私たちは素晴らしい選手には興味を持っている。この３人は絶対にレーダーに入っている」と明言した。

ブルージェイズは一塁に主砲のゲレロが君臨しているが、岡本と村上がこれまで主戦場にしてきた三塁は、バージャーが６７試合に先発したのが最多と固定しきれず、補強ポイントの一つとなっている。先発投手もパドレスのシース、日本ハムなどでのプレー経験もあるポンセを獲得するなど、補強に動いている。

２３年オフには大谷翔平投手（３１）、昨オフには佐々木朗希投手（２４）の獲得に動き、２人とも最終候補の一つまで残ったとされるブルージェイーズだが、そろってドジャースに加入。ワールドシリーズでもド軍の前に屈した。近年では山口、菊地らも所属したブルージェイズだが、今オフも日本人選手獲得へ、調査に動いているようだ。