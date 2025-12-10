今日10日は、北海道から北陸では所々で雪や雨が降るでしょう。関東から九州では晴れて、空気が乾燥する見込みです。火の元や感染症に注意。最高気温は、北海道や東北北部では平年を下回る厳しい寒さが続くでしょう。関東から九州は平年並みで冬らしい寒さとなりそうです。体調管理に注意。

北海道から北陸は雪や雨 太平洋側は乾燥した晴天

今日10日は、北海道では日本海側を中心に朝晩は雪が降り、吹雪く所があるでしょう。車の運転はご注意ください。東北は日本海側ほど朝まで雪や雨が降りますが、日中は晴れ間がでる所もありそうです。北陸は昼頃まで雨や雷雨になるでしょう。外出の際は雨具をお持ちください。





関東から九州ではおおむね晴れて、空気の乾燥した状態が続く見込みです。火の元や感染症に注意が必要です。関東北部の山沿いでは昼頃まで雪が降るでしょう。沖縄は本島地方を中心に晴れる見込みです。ただ、朝晩は所々で雨が降るでしょう。

日中も冬らしい寒さ 寒さ対策を

今日10日の朝は冷え込みが強まっています。



日中も北海道や東北では厳しい寒さが続くでしょう。札幌市では0℃、青森市で3℃と12月下旬から1月上旬並みとなりそうです。万全な寒さ対策をしてお過ごしください。



東北南部から九州は平年並みでしょう。仙台市は9℃と10℃に届かず、東京都心や名古屋市、大阪市は14℃と15℃に届かず、この時期らしい寒さとなりそうです。



日が傾くといっそう冷え込みます。暖かくしてお過ごしください。