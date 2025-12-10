NY株式9日（NY時間15:11）（日本時間05:11）
ダウ平均　　　47626.54（-112.78　-0.24%）
ナスダック　　　23587.46（+41.56　+0.18%）
CME日経平均先物　51075（大証終比：+225　+0.44%）

欧州株式9日終値
英FT100　 9642.01（-3.08　-0.03%）
独DAX　 24162.65（+116.64　+0.49%）
仏CAC40　 8052.51（-55.92　-0.69%）

米国債利回り
2年債　 　3.611（+0.036）
10年債　 　4.182（+0.018）
30年債　 　4.806（+0.004）
期待インフレ率　 　2.266（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.850（-0.012）
英　国　　4.505（-0.023）
カナダ　　3.462（+0.039）
豪　州　　4.759（+0.055）
日　本　　1.957（-0.011）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝58.41（-0.47　-0.80%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4243.40（+25.70　+0.61%）

ビットコイン（ドル）
93751.00（+2419.02　+2.65%）
（円建・参考値）
1470万2969円（+379375　+2.65%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ