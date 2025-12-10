ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は１１２ドル安 シカゴ日経平均先物は５万１０７５円
NY株式9日（NY時間15:11）（日本時間05:11）
ダウ平均 47626.54（-112.78 -0.24%）
ナスダック 23587.46（+41.56 +0.18%）
CME日経平均先物 51075（大証終比：+225 +0.44%）
欧州株式9日終値
英FT100 9642.01（-3.08 -0.03%）
独DAX 24162.65（+116.64 +0.49%）
仏CAC40 8052.51（-55.92 -0.69%）
米国債利回り
2年債 3.611（+0.036）
10年債 4.182（+0.018）
30年債 4.806（+0.004）
期待インフレ率 2.266（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.850（-0.012）
英 国 4.505（-0.023）
カナダ 3.462（+0.039）
豪 州 4.759（+0.055）
日 本 1.957（-0.011）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝58.41（-0.47 -0.80%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4243.40（+25.70 +0.61%）
ビットコイン（ドル）
93751.00（+2419.02 +2.65%）
（円建・参考値）
1470万2969円（+379375 +2.65%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
