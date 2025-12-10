[12.9 欧州CLリーグフェーズ第6節](Tottenham Hotspur Stadium)

※29:00開始

<出場メンバー>

[トッテナム]

先発

GK 1 グリエルモ・ビカーリオ

DF 17 クリスティアン・ロメロ

DF 23 ペドロ・ポロ

DF 24 ジェド・スペンス

DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン

MF 6 ジョアン・パリーニャ

MF 7 シャビ・シモンズ

MF 14 アーチー・グレイ

MF 20 モハメド・クドゥス

MF 28 ウィルソン・オドベール

FW 9 リシャルリソン

控え

GK 31 アントニン・キンスキー

GK 46 L. Gunter

DF 4 ケビン・ダンソ

DF 33 ベン・デイビス

MF 15 ルーカス・ベリバル

MF 29 パペ・マタル・サール

MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール

MF 52 カラム・オルセシ

MF 68 L. Williams-Barnett

FW 11 マティス・テル

FW 39 ランダル・コロ・ムアニ

FW 44 デーン・スカーレット

監督

トーマス・フランク

[スラビア・プラハ]

先発

GK 36 インジフ・スタニェク

DF 3 トマーシュ ホレシュ

DF 4 ダビド・ジマ

DF 5 I. Ogbu

MF 2 シュテパン・チャロウペク

MF 11 ユソウファ・サンヤン

MF 16 デイビッド・モーゼス

MF 17 L. Provod

MF 21 デイビッド・ドウデラ

MF 23 ミハル・サディレク

FW 13 モイミール・ヒティル

控え

GK 35 ヤクブ・マルコビッチ

DF 8 橋岡大樹

DF 12 ユスパ・ムボジ

DF 18 ヤン・ボリル

DF 27 トマシュ・ブルチェク

MF 7 ムハンメド・カム

MF 10 クリストス・ザフェイリス

MF 19 O. Dorley

FW 9 バシル・クシェイ

FW 25 トマーシュ・ホリー

FW 26 I. Schranz

FW 31 E. Prekop

監督

Jindřich Trpišovský

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります