トッテナムvsスラビア・プラハ スタメン発表
[12.9 欧州CLリーグフェーズ第6節](Tottenham Hotspur Stadium)
※29:00開始
<出場メンバー>
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 24 ジェド・スペンス
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 6 ジョアン・パリーニャ
MF 7 シャビ・シモンズ
MF 14 アーチー・グレイ
MF 20 モハメド・クドゥス
MF 28 ウィルソン・オドベール
FW 9 リシャルリソン
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
GK 46 L. Gunter
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 33 ベン・デイビス
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 29 パペ・マタル・サール
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
MF 52 カラム・オルセシ
MF 68 L. Williams-Barnett
FW 11 マティス・テル
FW 39 ランダル・コロ・ムアニ
FW 44 デーン・スカーレット
監督
トーマス・フランク
[スラビア・プラハ]
先発
GK 36 インジフ・スタニェク
DF 3 トマーシュ ホレシュ
DF 4 ダビド・ジマ
DF 5 I. Ogbu
MF 2 シュテパン・チャロウペク
MF 11 ユソウファ・サンヤン
MF 16 デイビッド・モーゼス
MF 17 L. Provod
MF 21 デイビッド・ドウデラ
MF 23 ミハル・サディレク
FW 13 モイミール・ヒティル
控え
GK 35 ヤクブ・マルコビッチ
DF 8 橋岡大樹
DF 12 ユスパ・ムボジ
DF 18 ヤン・ボリル
DF 27 トマシュ・ブルチェク
MF 7 ムハンメド・カム
MF 10 クリストス・ザフェイリス
MF 19 O. Dorley
FW 9 バシル・クシェイ
FW 25 トマーシュ・ホリー
FW 26 I. Schranz
FW 31 E. Prekop
監督
Jindřich Trpišovský
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります