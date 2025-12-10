◇AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE） 神戸2−2成都蓉城（2025年12月9日 神戸市御崎公園球技場）

第6戦が行われ、首位の神戸はホームで成都（中国）と2―2で引き分けた。来季清水で指揮を執る吉田孝行監督（48）のラストを勝利で飾れなかった。町田はFW西村拓真（29）の得点などで蔚山（韓国）に3―1で快勝した。

ラストタクトは執念のドローだった。後半45分、FW佐々木が自ら得たPKを右隅に決めて同点。今季限りで退任し、来季清水で指揮を執る吉田監督は「勝利で終わりたかったけど、最後に追いついてくれた。勝ち点1は結果的に大きい。ACLE首位で次の監督に託すことができて良かった」とすがすがしい表情で振り返った。

試合後は、自らの顔がプリントされた特製Tシャツを選手全員が着用し場内を一周。サポーターからは現役時代のチャント（応援歌）を歌われた。最後は、リーグ2連覇、天皇杯優勝の栄冠を勝ち取ってきた功績をたたえられ、3度の胴上げで送り出された。「恥ずかしかったですが、でも皆がやってくれた。ありがたいですね」と照れ笑いを浮かべた。

「間違いなく、神戸は優勝争いをするチーム。強さは変わらない」。22年6月の就任以降、大事にしてきた球際の戦いなど「チームの基準」を体現。クラブ史に残る名将は大きな財産を残し次なる戦いへ向かう。（飯間 健）