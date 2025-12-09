仏発ニッチフレグランスブランド「ジュリエット ハズ ア ガン（Juliette has a gun）」が、新しい香りのフレグランス「パウダー ラブ オードパルファム」（50mL 1万8480円、100mL 2万4640円）を、2026年1月14日に発売する。「ラトリエ デ パルファム」の公式サイト及び、西武池袋本店、新宿タカシマヤ、ルミネ新宿店 ルミネ2などで取り扱う。

ジュリエット ハズ ア ガンは、シェイクスピアの代表作のひとつ「ロミオとジュリエット」に登場するヒロイン、ジュリエットが、香水という誘惑の武器に例えられた銃を手に21世紀にやってくる、というユニークなインスピレーションソースを持つ、ニッチフレグランスブランド。ニナ・リッチの曾孫であるロマーノ・リッチによって2006年にスタートした。個性豊かな香りや、多彩なカラーリング、モダンでグラフィカルなボトルが特徴だ。

今回発売する、パウダー ラブ オードパルファムは、コットンキャンディの雲や、ふわふわのマシュマロ、ベビーパウダーに包まれた肌のような、女性の内なる子ども心を呼び覚ます、どこかノスタルジックな香り。マシュマロやコットンキャンディの香りで幕を開け、ハートノートではオレンジブロッサムへと変化する。さらに、シュガーアーモンドが加わり、パウダームスクが官能的で甘い記憶の余韻を与える。ボトルデザインは、コットンキャンディやマシュマロを思わせる、やわらかく淡いピンクのフロストガラスボトルとメタリックキャップで仕上げられ、夢のようなエレガンスを体現する。

