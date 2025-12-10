¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¥·¥Æ¥£¥é¥¤¥È²¬»³¤Î´Ý»³¹âÌÀ¼ç¾¤¬°úÂà¡Ö²ñ¼Ò¤Î¤¿¤á¡¢¼ÒÄ¹¤Î¤¿¤á¤Ë·è¤á¤¿¡×
¡¡ÆüËÜÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ï12·î8Æü¤Ë2025Ç¯ÅÙ¤Î¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ÎÉ½¾´¤ò¹Ô¤¤¡¢1Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¥×¥í¤è¤ê¤âÁª¼ê¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤¬·ã¤·¤¤¼Ò²ñ¿Íµå³¦¡£¥·¥Æ¥£¥é¥¤¥È²¬»³¡Ê²¬»³»Ô¡Ë¤Î¼ç¾¡¦´Ý»³¹âÌÀ³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤Ï¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡11·îË¿Æü¡¢²¬»³»ÔÆâ¤Ç´Ý»³¤Ë²ñ¤¦¤È¡¢°ì¼ï¤Î°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤¿¡£º£µ¨¸Â¤ê¡¢Àµ³Î¤Ë¤Ï6·î¤ÎÅÔ»ÔÂÐ¹³Ãæ¹ñÃÏ¶èÍ½Áª¤ÎÇÔÂà¤òµ¡¤Ë°úÂà¤·¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¸ªÉý¤¬¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Á¤é¤¬»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¾È¤ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤éÂç¶»¶Ú¤òÆÍ¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¾éÃÌ¤Ç¤¹¡£Ìîµå¤ò°úÂà¤·¤Æ¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¾å¤²¤ë1¤Ä¤ÎÊýË¡¤¬¡¢¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Áª¼ê»þÂå¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¯¤¢¤êÂ³¤±¤ë»Ñ¤È¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®3¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ³Ø¤Ç¤Ï²¬»³¥á¥Ã¥Ä¤Ç¹Å¼°Ìîµå¡£¶ÌÌî¸÷Æî¤Ç¤Ï¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤»¤º¡¢ÅìÅÔ¥ê¡¼¥°¤Î¶¯¹ë¡¦°¡Âç¤Ø¿Ê¤ó¤À¡£Æ±´ü¤Ë¤ÏÆ£²¬ÍµÂç¡Ê¸½¥í¥Ã¥Æ¡Ë¡¢ÈÄ»³Í´ÂÀÏº¡Ê¸½ÃæÆü¡Ë¡¢ËÌÂ¼¾Í¼£¡Ê¸½¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤é¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡£²¼µéÀ¸¤Ë¤â°ïºà¤¬¤É¤ó¤É¤óÆþÉô¤·¤Æ¤¯¤ëÃæ¤Ç¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤è¤¦¤ÈÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡3Ç¯½Õ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç½é½Ð¾ì¤·¡¢¶ðÂç¡¦º£±Ê¾ºÂÀ¡Ê¸½¥«¥Ö¥¹¡Ë¤«¤éÂåÂÇ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï½éÂÇÀÊ½é°ÂÂÇ¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿4Ç¯½©¤Ï¡¢ÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ½éÀï¤ÎÎ©Ì¿ÂçÀï¤Ë¡Ö6ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢µð¿Í¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿ºù°æ½Óµ®¡Ê¸½¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤«¤éÀèÀ©¤Î·è¾¡ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£½à·è¾¡°Ê¹ß¤Ï¡Ö3ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡Â´¶È¸å¤Ï´ØÅìÃÏ¶è¤Î¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Éã¡¦ÌÀ¤µ¤ó¤¬ÁÏ¶È¤·¤¿Ãæ¸Å¼ÖÈÎÇä¶È¤Î¥·¥Æ¥£¥é¥¤¥È¤òÊìÂÎ¤È¤¹¤ë¡Ö¥·¥Æ¥£¥é¥¤¥È²¬»³¡×¤òÁª¤ó¤À¡£10Ç¯´Ö¤Î¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡¢¼ç¾¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿2019Ç¯¤ËÁÏÉô12Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤ÎÅÔ»ÔÂÐ¹³½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤À¡£
¡¡¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë°ìÈÖ¡¢Ç»¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¡Ë¥Á¡¼¥à¤Î¥í¥´¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¤Í¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡È¼«Ê¬¡¢¼«Ê¬¡É¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤È¤Î¤ß¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ä¤ì¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×
¡¡1²óÀï¤ÇµÜºêÇßÅÄ³Ø±à¡ÊµÜºê»Ô¡Ë¤È¤Î½é½Ð¾ìÂÐ·è¤ò4¡½3¤ÇÀ©¤·¤ÆÈá´ê¤Î¥É¡¼¥à1¾¡¡£½©¤Ë¤ÏÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë¤â½é½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥Æ¥£¥é¥¤¥È¤Ç¤Î¸½ºß¤ÎÌò¿¦¤ÏÂåÉ½¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¡£Î©¾ìÅª¤Ë¤âÌîµå¤Î¼ÂÎÏÅª¤Ë¤â¡¢¼«¤é¤¬Ë¾¤á¤Ð¸½Ìò¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢´Ý»³¤Ï°ìÀþ¤òÂà¤¯·èÃÇ¤ò¤·¤¿¡£ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÄ¹ÃË¤È¤·¤Æ¡¢¾ÍèÅª¤Ë²ñ¼Ò¤ò·Ñ¤°¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÊÉã¡¦ÌÀ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ë¤º¤Ã¤È¡ÈÁá¤¯¼Ò¶È¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬²ñ¼Ò¤Î¤¿¤á¡¢¼ÒÄ¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Ê¤¤¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡°úÂà¤¬²Æ¤ÎÅÔ»ÔÂÐ¹³Í½Áª¸å¤À¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£²ó¤ÎÍ½Áª¤¬²¬»³³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃÏ¸µ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¡Ê²ñ¾ì¤Î¡Ë¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç½ª¤ï¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¹Ô¤±¤¿¤é°ìÈÖ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡½©¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ê¤¯²Æ¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¿·¼ç¾¤ÎÃ«ËÜÂçÚð¤é¿ô¿Í¤Ë¤·¤«ÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¶Ã¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß¤Ï»Å»ö¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤òÈô¤Ó²ó¤ëÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¡£¤ï¤º¤«¤ÊµÙÆü¤Ë¤ÏÌîµå¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¤·¡¢µ»½Ñ»ØÆ³¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ìîµå¤Î·Ð¸³¤¬¸½ºß¤Ë¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÌîµå¤ò25Ç¯¶á¤¯Â³¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÈÂ²´Þ¤á¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìîµå¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡£¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤«¤é¡£¼«Ê¬¤¬Í¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¡É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¡¢¥·¥Æ¥£¥é¥¤¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¯³èµ¤¤¢¤ëÁÈ¿¥¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡
¡¡¥·¥Æ¥£¥é¥¤¥È¤Î¼ÒÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ï¡Ö²¬»³¤ÎÄ®¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌÀ¼ÒÄ¹¤Î»×¤¤¡£¤½¤³¤«¤é¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÎÏ¤Ç²¬»³¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯Å¸¤·¡¢¥·¥Æ¥£¥é¥¤¥È²¬»³¤ÎÁÏÉô¤ä¶¥µ»¾ì¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¼èÆÀ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£´Ý»³¤Î»×¤¤¤Ï²È¶È¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëÄï¡¦¿¿ÌÀ¤µ¤ó¤ä¡¢¸å¤òÂ÷¤¹ÌîµåÉô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖÄï¤Ï¶ÌÌî¸÷Æî¡¢Ãæ±ûÂç¡¢¥·¥Æ¥£¥é¥¤¥È¡£°ã¤¦¤Î¤ÏÂç³Ø¤À¤±¤Ç¡¢º£¤Ï°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·»Äï¤Ç¤É¤³¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤ÁÈ¿¥¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÌîµåÉô¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¸åÇÚ¤Ð¤«¤ê¡£¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿Á´¹ñ¥Ù¥¹¥È8¤òÃ£À®¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¶èÀÚ¤ê¤òÉÕ¤±¤¿¤¬¡¢Ìîµå¤òÄÌ¤¸¤¿´Ý»³¤ÎÌ´¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£¡ÊÀÐ´Ý¡¡ÂÙ»Î¡Ë