■デルタフライ <4598> 601円 (+100円、+20.0％) ストップ高



Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ Ｐｈａｒｍａ <4598> [東証Ｇ]がストップ高。8日の取引終了後に、米国で臨床試験を実施中の「DFP-10917」に関連する開発パイプラインの治験最新情報を発表。急性骨髄性白血病患者を対象に実施中のDFP-10917単剤の臨床第3相比較試験は中間解析に必要なデータがそろったことから、安全性独立委員会へデータを提出したとしており、進捗状況を好感した買いが入ったようだ。また、「DFP-10917」のPED（ポリエチレングリコール）誘導体である「DFP-14927」に関しては、膵臓がん患者を対象に拡大臨床試験を実施する予定としている。



■学情 <2301> 1,794円 (+176円、+10.9％)



東証プライムの上昇率2位。学情 <2301> [東証Ｐ]が続急騰。8日取引終了後、26年10月期単独業績予想について売上高を133億円（前期比20.7％増）、営業利益を32億5000万円（同39.3％増）と発表した。2期ぶり最高益更新の見込み。配当予想も75円（前期67円）とした。これが好感された。同時に発表した25年10月期決算は売上高が110億1900万円（前の期比2.7％増）だった一方、営業利益は23億3200万円（同12.2％減）となった。構造的な人手不足を背景とした若手人材への需要拡大が追い風に働いた。ただ、戦略的成長投資の強化により利益は押し下げられた。



■情報戦略テク <155A> 1,473円 (+131円、+9.8％)



情報戦略テクノロジー <155A> [東証Ｇ]が続急伸。DXの総合商社を目標に掲げ顧客ニーズへの対応力の高さで需要を開拓し、このビジネスモデルを評価した実需の買いが7月下旬を境に波状的に流入した。また、自社株買いなどにも積極的で品薄感から株価上昇に拍車がかかった。業績は好調で、25年12月期は連結決算移行で単純比較はできないものの、売上高・利益ともに過去最高更新基調に変化はない。大手企業を主要顧客にDX内製支援ビジネスを手掛けるが、優秀なエンジニアを抱え、ITコンサルティングからシステム構築に至るまで一気通貫で提供できる強みを前面に押し出している。株式需給面では買い残の増加が頭打ちとなる一方、信用売り残が漸増傾向にあり、直近信用倍率は1.5倍までタイト化している。他方、日証金の貸借倍率は8日現在で0.45倍と売り長、11月下旬から貸株注意喚起の対象となっており、直近は株価が跳ねやすい需給バランスとなっている。



■リミックス <3825> 250円 (+18円、+7.8％)



リミックスポイント <3825> [東証Ｓ]が3日ぶり急反発。同社は9日、系統用蓄電所の建設・運営などを展開する日本蓄電池（東京都千代田区）と業務提携契約を締結したと発表。これを材料視した買いが入ったようだ。日本蓄電池が保有する豊富な用地情報や知見を、系統用蓄電所の運用最適化や制御方法、電力市場における取引・データ分析に関するノウハウを持つリミックスに提供。蓄電所の迅速な開発につなげる。両社は匿名組合出資契約を通じ共同で出資する7カ所の蓄電所の運転を2026年末までに開始する予定。



■ダイニチ工業 <5951> 951円 (+67円、+7.6％)



ダイニチ工業 <5951> [東証Ｓ]が5日ぶり急反発。同社は8日、BS-TBSで12月14日放送予定の「御社でインターンよろしいでしょうか？」で紹介されることになったと発表しており、好感された。同番組は、芸能人がインターン生として企業に潜入し、業務体験を通じて企業のリアルを伝えるビジネス情報バラエティー番組。高い品質と安全性を追求する同社のモノづくりや、新商品の開発現場などが紹介される。



■萩原工業 <7856> 1,695円 (+97円、+6.1％)



東証プライムの上昇率3位。萩原工業 <7856> [東証Ｐ]が3日ぶり急反発。合成樹脂繊維の大手で土木・建築業界を中心に需要を獲得し、スリッター（切断装置）やワインダー（巻取装置）などのエンジニアリング製品にも定評がある。足もとの業績は好調で、8日取引終了後に発表した26年10月期業績予想は売上高が前期比10％増の350億円、営業利益が同43％増の21億円と大幅な伸びを見込む。加えて株主還元も強化、年間配当は前期実績に10円増配となる75円を計画し、配当利回りは前日終値換算で4.7％弱に達する。更に、新たに策定した中期経営計画も発表した。数値目標として28年10月期に営業利益30億円（今期予想比43％増）を掲げている。PBRも0.7倍台と指標面で割安感が強く、大幅な水準訂正に期待した買いが集中した。



■泉州電 <9824> 5,450円 (+300円、+5.8％)



東証プライムの上昇率5位。泉州電業 <9824> [東証Ｐ]が14日続急伸。後場に上げ幅を拡大し、年初来高値を更新した。9日午後2時、25年10月期の連結決算を発表。最終利益は従来の見通しを上振れして着地し前の期比11.4％減の67億1700万円となった。26年10月期の最終利益は前期比14.6％増の77億円を計画。今期が最終増益となる見通しを示したことを受け、買い安心感が意識されたもようだ。25年10月期は期初に77億円の最終利益予想を打ち出し、その後下方修正をしていた。26年10月期の売上高は前期比6.2％増の1440億円を計画する。同社は電線商社で業績は銅価格に連動する電線相場の影響を受けやすい。昨年10月末時点で電線メーカーのＳＷＣＣ <5805> [東証Ｐ]が4.54％を保有し大株主に名を連ねており、泉州電業はＳＷＣＣを主要取引先としている。25年10月期は投資有価証券の売却益があり最終利益を押し上げる要因となった。



■ブライトパス <4594> 55円 (+3円、+5.8％)



ブライトパス・バイオ <4594> [東証Ｇ]が続急伸。8日取引終了後、開発パイプラインBP1209（完全個別化ネオアンチゲン・ワクチン）に関連する特許出願について、特許庁から特許査定の通知を受けたと発表した。完全個別化がん治療用ネオアンチゲン・ワクチンBP1209を構成するリンカー技術に関するものという。これが材料視された。



■ＵＮＩＣＯＮ <407A> 1,212円 (+56円、+4.8％)



ＵＮＩＣＯＮホールディングス <407A> [東証Ｓ]が大幅続伸。そのほか、構造計画研究所ホールディングス <208A> [東証Ｓ]、土木管理総合試験所 <6171> [東証Ｓ]が上昇した。8日夜、青森県東方沖を震源とする地震が発生し、同県八戸市で最大震度6強の強い揺れが観測され、気象庁は一時津波警報を発令。更に、大規模地震への警戒を促すため、9日に「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表している。また、高市早苗首相は9日午前、負傷者が30人、住宅火災1件が確認されたと述べ、引き続き情報収集に努める方針を明らかにしている。株式市場においては国土強靱化関連の一角を物色する動きがみられ、東北を地盤とした地域連合ゼネコンのＵＮＩＣＯＮや防災関連のコンサルティングなどを手掛ける構造計画HD、土質・地質調査を展開する土木管理に買いが入った。地盤改良など基礎工事の日本基礎技術 <1914> [東証Ｓ]やプレストレストコンクリート（PC）橋梁とともに港湾など土木全般に事業を展開するピーエス・コンストラクション <1871> [東証Ｐ]などが堅調に推移した。



■塩野義 <4507> 2,808.5円 (+123.5円、+4.6％)



東証プライムの上昇率9位。塩野義製薬 <4507> [東証Ｐ]が大幅続伸。ＳＢＩ証券が8日、塩野義について目標株価3250円、投資判断「買い」で新規にカバレッジを開始した。HIV領域では2027年ごろの特許切れによる影響が懸念されたものの、長時間作用型への切り替えで懸念は限定的なものになったと指摘。皮膚科領域に強みを持つ鳥居薬品の買収により、創薬テーマの広がりと販売チャネルの拡充が期待されるとみる。同証券は塩野義の27年3月期営業利益が1850億7000万円になると予想する。



■みのや <386A> 1,638円 (+69円、+4.4％)



みのや <386A> [東証Ｓ]が3日ぶり大幅反発。9日正午ごろに発表した11月度の月次売上高で、「おかしのまちおか」既存店売上高が前年同月比4.6％増となり、2ヵ月連続で前年実績を上回ったことが好感された。客単価が同3.3％増と上昇したことが牽引。客数も同1.3％増と伸長した。なお、全店売上高は同10.2％増だった。



■コスモス薬品 <3349> 7,728円 (+314円、+4.2％)



コスモス薬品 <3349> [東証Ｐ]が大幅高。同社は8日、11月度の月次営業速報を公表。既存店売上高は前年同月比6.5％増となり、3ヵ月連続で前年実績を上回ったことが好感されたようだ。なお、全店ベースの売上高は同11.8％増だった。



■レーザーテク <6920> 32,910円 (+1,150円、+3.6％)



レーザーテック <6920> [東証Ｐ]が大幅反発。8日の米株式市場で主要な関連銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（SOX）が約1ヵ月ぶりに最高値を更新したことに加えて、8日の取引終了後に次世代に向けた最先端 半導体用マスクブランクス（パターニングされる前のフォトマスク製造用基板）欠陥検査装置／レビュー装置の新製品を発表したことが好感された。新製品の「MAGICSシリーズM9750／M9751」は、EUV用マスクブランクスと、マスクブランクスを作る前のガラス基板であるサブストレートの欠陥検査に対して高い検出感度を実現したのが特徴。同社によると、既に多くの引き合いを受けており、複数台の納入が決定しているとしている。



■セーレン <3569> 3,250円 (+110円、+3.5％)



セーレン <3569> [東証Ｐ]が大幅続伸。ＳＢＩ証券が8日、セーレンの目標株価を3430円から4250円に引き上げた。投資判断は「買い」を継続している。トランプ関税の影響などによる需要減が懸念されていた車両資材事業はアジアを中心にカーシート材の受注が旺盛で26年3月期第2四半期累計（4-9月）の同事業は営業利益率が上昇。エレクトロニクス事業では海外向けシリコンウエハーの酸化膜加工などが好調に推移しており、収益が拡大していると評価した。同証券はセーレンの27年3月期営業利益予想を従来の225億円から230億円に引き上げた。なお、ＳＢＩ証券の業績予想はユニチカ <3103> [東証Ｐ]の繊維事業の買収影響について織り込んでいない。



■モリタＨＤ <6455> 2,705円 (+48円、+1.8％)



モリタホールディングス <6455> [東証Ｐ]が続伸。同社は消防ポンプ車最大手。10月に発表した上期（4-9月）連結決算は売上高が471億8700万円（前年同期比10.7％増）、営業利益が51億3600万円（同23.1％増）だった。国内売り上げが堅調に推移し全体を押し上げた。好決算を受けた買いで株価は上昇基調を維持し、11月下旬には2018年高値（2637円）を上回り上場来高値を更新。その後も足もと上値指向の動きを継続している。



■大日印 <7912> 2,628.5円 (+38.5円、+1.5％)



大日本印刷 <7912> [東証Ｐ]が続伸。同社は9日、半導体の回路パターン形成に使用するナノインプリントリソグラフィー（NIL）向けに1.4ナノメートル（ナノは10億分の1）世代相当のロジック半導体にも対応可能な回路線幅10ナノメートルのテンプレートを開発したと発表した。製造コストの削減と環境負荷の低減を両立し、NAND型フラッシュメモリーや最先端ロジック半導体の微細化ニーズに対応する。半導体市場向け新製品の収益貢献の期待に加え、直近で国内証券会社による目標株価引き上げに動きがあったことも相まって、買いを誘う格好となった。EUV（極端紫外線）リソグラフィーの一部工程の置き換え需要や、EUVリソグラフィーの生産プロセスを持たない顧客のニーズに対応。従来のArF（フッ化アルゴン）液浸やEUVなどの露光工程と比較し、電力消費量を約10分の1に抑えることができるという。大日印は2027年の量産開始を目指し、30年度にNILにおいて40億円の売り上げ増加を目指す。



