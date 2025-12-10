俳優の白洲迅（33）がデビュー15年目で、まさに旬を迎えている。10月期は3本の連続ドラマに出演し、うち2本は主演。初の父親役を務める一方で、大人の恋愛物語を繊細に演じる顔も見せた。異例の売れっ子ぶりに「“出てなんぼ”なのでありがたいこと」と白い歯を見せた。

端正な顔立ちに穏やかでクールなたたずまい。目の前に座るとその清涼感がより伝わってくる。だが、大活躍の原動力は、見た目と裏腹で芸能界入りのきっかけにもなった負けず嫌いな性格だ。

2009年に「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」に他薦で参加。ベスト30まで残るもファイナリスト10人からは落選。あまりの悔しさに火がつき、興味のなかった芸能界の門を叩いた。当時のファイナリストは今も頭の片隅にいる。グランプリの稲葉友（32）とは共演作もあるが「全く意識しないかと言われるとね…」と苦笑い。常に対抗意識は燃やしている。

「切り替えられないんです」。事務所関係者も「表情に出る」と漏らすほど、オーディション落ちなどの悔しさは「クソッ」と怒りのごとく、次の仕事にぶつける。そんな白洲にとって吉田鋼太郎（66）との出会いが大きな転機となった。

18年に舞台「シラノ・ド・ベルジュラック」で初共演。圧倒的声量で劇場全体の視線を集める吉田に「爆発的エネルギー」を感じると同時に、自身の弱点だと痛感。その後も共演する中で「鋼太郎さんに認められたい」と負けず嫌いな思いを抱いていた。

昨年、吉田が演出を務めた「ハムレット」に出演し、その瞬間が訪れた。「人生で出したことなく喉がちぎれそうになるぐらい声を張った」と取り組む中で、初日開演前に「今までのどのホレーシオ（役名）よりも、白洲のホレーシオが一番良い」と告げられた。「泣きそうになるくらいうれしかった」。爆発的な芝居をすることで持ち味の繊細な演技にも奥行きが生まれた。

自信を得て、続けることに不安があった俳優業も最近は「この仕事の刺激から離れられない。じいちゃんになっても役について悩んでいたい」とやみつきだ。旬な時期を迎えたが「まだ満たされない」と貪欲。来年の出演作も決まっており、その実はますます熟していく。 （山内 健司）

≪実生活がアクセントに≫主演したLeminoオリジナル「今日もふたり、スキップで」、テレビ朝日「パパと親父のウチご飯」ではともに家族がテーマで、それぞれ夫とシングルファーザーを演じた。テレ朝系「すべての恋が終わるとしても」は恋愛物語で年上女性に振り回される役どころだった。3作の共通点に、現実にある生々しさを挙げ「自分が結婚し家族を持って、年齢も重ねたからこそ演じられたのかな」と実生活も芝居のアクセントになっている。

◇白洲 迅（しらす・じん）1992年（平4）11月1日生まれ、東京都出身の33歳。11年の舞台「ミュージカル・テニスの王子様2ndシーズン」でデビュー。私生活では22年にタレントの竹内渉と結婚。2児の父。1メートル78。血液型A。