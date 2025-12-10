巨人・坂本が9日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、減額制限いっぱい（1億円以上は40％）となる2億円減の年俸3億円の単年契約（金額は推定）でサインした。来季は節目のプロ20年目。「まだ終わりたくない。レギュラーでもう一回、長い時間グラウンドにいられるように。何が何でも活躍できるように」と力強く誓った。

悲愴（ひそう）感はない。62試合で打率・208、3本塁打、22打点は全てレギュラーに定着したプロ2年目の08年以降では自己ワースト。中盤以降は代打の切り札として存在感を示しても「守備に就いて、ランナーもして、バッティングをするのが一番、野球の楽しいところだと思っている」と言い切る。

来年1月の自主トレには24年ドラフト1位の石塚が参加予定。自身は1年目から阿部監督に弟子入りした経験を踏まえ、「自主トレの期間でこれだけがっつり練習するんだというのだけでも見せられたらいい」と思い描いた。

長野が引退し、来季は田中将と並んでチーム最年長。「銀座のパレードは経験しないと分からない感動がある。今、ジャイアンツにいる選手たちみんなに経験してもらいたい」と常勝チームの礎を次世代にもつないでいく覚悟だ。（村井 樹）

（高校時代過ごした/青森の地震「心配」/） ○…坂本は光星学院（現八戸学院光星）時代を過ごした青森県八戸市で、8日夜に震度6強の地震が発生したことに「青森に住んでいる人たちと連絡取っていたので、みんな大丈夫とは言ってましたけど…」と心配した。地震は朝になって知ったといい「ケガされている人たちもいるみたいなんで、心配はもちろんしています」と、被災地への思いを語った。