◇現役ドラフト（2025年12月9日）

出場機会に恵まれない選手の移籍を活性化させるために22年から導入された現役ドラフトの第4回が9日に非公開でオンラインで開催され、巨人は日本ハムから1メートル86の長身左腕・松浦慶斗投手（22）を獲得した。昨年日本ハムから同様に移籍し、今季リーグ3位タイの62試合に登板した田中瑛斗投手（26）に続く活躍を期待される。

エイトの次はケイトだ。巨人が現役ドラフトで、昨年の田中瑛に続いて日本ハムから松浦を獲得した。高いポテンシャルを秘める1メートル86の大型左腕。阿部監督は「体も大きく、球威もある投手。ジャイアンツの投手陣の中で十分、競争できるのではないかなと思っていますし、先発の争いに割って入ってくれればうれしいです」と期待を寄せた。

大阪桐蔭から21年ドラフト7位で日本ハムに入団した22歳。宮城県石巻市出身で小学1年時に東日本大震災が起き、両親の故郷の北海道旭川市に転居。高校から野球留学した。

入団時のヒップが驚異の1メートル15。どっしりした下半身から生み出される球威ある直球が持ち味だ。プロ4年間で通算6試合で1敗、防御率5・40。今季は登板がなく、未知数の部分もあるが、巨人には才能を開花させた実績がある。

昨年同様に獲得した田中瑛は日本ハムでは7年間で通算わずか10試合。新天地で迎えた今季は阿部監督から「いい球だ。武器にしよう」と言われたシュートを軸に62試合に登板し、1勝3敗36ホールド、防御率2・13のフル回転でブルペンに不可欠な存在になった。

今オフは日本ハムから自由契約になった同じ左腕の北浦を獲得。ドラフト1位でも鷺宮製作所の竹丸を指名するなど左腕を補強した。松浦は「チャンスだと思いますし、自分の可能性を信じて力を発揮できるように新たなチームで頑張ります」と決意表明。田中“エイト”に続いて松浦“ケイト”もブレークする可能性を存分に秘めている。（青森 正宣）