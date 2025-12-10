プロ野球・中日は9日、現役ドラフトにて、濱将乃介選手がDeNAへ移籍し、DeNAの知野直人選手を獲得することを発表しました。

濱選手は、大阪府出身の25歳の外野手。2022年にドラフト5位で中日に入団し、今季1軍デビューを果たしました。5試合に出場し4打数1安打1打点と、プロ初ヒット初打点を記録しています。ファームでは93試合に出場し74安打を放ち打率.258、24打点の成績となっていました。

濱選手は球団を通じて「3年間大変お世話になりました。中日ドラゴンズファンのみなさま、球団、スタッフのみなさま、そして名古屋のみなさま、本当にありがとうございました。横浜DeNAベイスターズへ行くことは、自分にとって大きなチャンスだと思い、新天地でもがんばります。変わらずご声援をよろしくお願いします」と意気込みを明かしました。

一方、新たに加入する知野選手は、2018年にドラフト6位でDeNAに入団。2021年以降、試合数が少ないながらも1軍の試合に出場してきました。今後は新天地での1軍定着やレギュラー奪取を狙います。