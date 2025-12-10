俳優の竹内涼真、女優の夏帆がダブル主演を務めたＴＢＳ系連続ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」が９日に最終回を迎えた。本作は「料理は女が作って当たり前」といった昭和的価値観を持つ勝男（竹内）の成長を描いたロマンスコメディー。見逃し配信動画サービス「Ｔｖｅｒ」では第７話の再生回数が５２２万回を突破し、同局歴代最高記録を塗り替えるなど今秋のヒット作となった。令和の時代に共感を得た背景とは…。

交際中の鮎美（夏帆）にプロポーズを断られる場面から物語は始まり、ドラマの前半は鮎美の新たな恋が中心。後半は勝男にスポットが移り、両親の登場によって勝男の“亭主関白主義”が、父・勝（菅原大吉）の影響を受けたものであることが明らかになった。モラハラな言動が多い勝と、それに耐えてきた母の陽子（池津祥子）。そんな両親に、かつての自分と鮎美の関係を重ね合わせ、考えを改めていく勝男の姿にネット上では「昭和の時代を生きた“古臭い価値観”の両親を悪者にしなかったところもよかった」「勝男の化石両親含め全員人間臭くて憎めない」と反響が見受けられた。

こうした共感する声が集まる背景に“レトロブーム”がある。令和の世となり７年、過去を懐かしむ風潮が生まれているのだ。今年は“平成女児”が新語・流行語大賞にノミネートされた。“平成女児”とは、２０００年代前半に小学生だった女の子たちのファッション、アイテム、キャラクター、文房具などをルーツとして、Ｚ世代の間で再び注目されている文化だ。“平成女児世代”の記者にとっても、こうしたカルチャーの再燃によって当時を懐かしく思い出し、大好きだったたまごっち、シール交換などを目にすると気分が上がる。

また、「昭和レトロ」をテーマにリニューアルしたテーマパークが話題となるなど近年は昭和文化もブームになっている。喫茶店のクリームソーダやアナログレコード、インスタントカメラが大流行。令和の今と１９８６年の昭和を比較して描いたＴＢＳ系ドラマ「不適切にもほどがある！」（２０２４年）のヒットをきっかけに、昭和時代のモノだけでなく価値観も注目された。そして“昭和１００年”に当たる今年、そうした傾向は顕著となった格好だ。

今期の連続テレビドラマでいえば、フジテレビ系「小さい頃は、神様がいて」（木曜・後１０時）もそうだ。１９年前に小倉渉（北村有起哉）と妻・あん（仲間由紀恵）が「子どもが二十歳になったら離婚する」という約束を交わすところからスタートする“離婚前提”の夫婦の物語だ。渉はすっかり約束を忘れて過ごしてきたが、あんはその言葉を心の支えにしてきた。若くして結婚・出産を経験し、バリバリ働いていた中堅商社を退職。自分の人生に未練や違和感を抱えてきた。「母親」「妻」という役割に縛られてきたあんが、「私」としての人生を取り戻すために離婚を決行。昭和的な女性に対して“当たり前”とされてきた生き方を見直し、脱する点は「じゃあつく」に通じる点がある。

不器用ながらも価値観をアップデートした「じゃあつく」の化石一家は、時代の変化そのものだった。本作はそうした変化の必要性を押し付けることなく、温かな目線で、時にコミカルに描いた。昭和を知る視聴者は以前の勝男や両親の姿にノスタルジーを覚え、平成から令和の世を生きている視聴者は彼らの意識が変化していく姿に共感したのではないか。（小林 静香）