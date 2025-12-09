『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。



今回の撮影会場は、愛知県尾張旭市にあるタイヤ＆ホイールの専門店「CRAFT 尾張旭店」。クラフトは愛知・静岡・岐阜・三重・神奈川に11の店舗を展開しており、尾張旭店は11番めとして25年3月にオープンした最新店舗です。SUVからスポーツカー、欧州車まで対応し、幅広いクルマ好きに支持されています。Youtubeチャンネルも開設していますので、気になる人は要チェック！





オーナーのプロフィール

それではクラフト尾張旭店で個性的にカスタマイズされたオーナーたちの車両を紹介していきましょう！

お名前：デリカもりし

年齢：40代

車両名：三菱・デリカD5

主な使用シーン：通勤、旅行、子どもの送迎、Jリーグ（グランパス戦）観戦

以前に乗っていたクルマは？

「スバル・エクシーガです。10年で10万㎞乗りましたが、子どものために広いクルマが必要になって乗り替えました」

愛車購入の決め手は？

「フォレスターと悩みましたが5人乗りでしたので候補から外れました。デリカは荷物がたくさん載せられますし、スライドドアも付いているということで購入を決めました。キャンプやアウトドアにも使える万能さも気に入っています」

愛車に乗っていて一番楽しい瞬間は？

「家族で旅行に出かけているときです」

足まわりで重視していることは？

「ホイールは4×4エンジニアリングのBRADLEYです。ノーマル18インチに対して16インチに変更しています。キャンプにも使いたいのでブロックタイヤを選びました。



最初、尾張旭店のブログを見てスタッフのデリカが履いているホイールが気に入り、後日お店に行ってその車両を見せてもらいました。

プロ目線の詳しい情報がブログに書き込まれていたのでとても参考になりましたし、何よりその車両とホイールがカッコよかったので即決しました」

お気に入りのポイントはここ！

内装

「カスタムではないですが。7人乗りのシートが気に入っています。エクシーガは3列目がベンチシートだったのですが、デリカD5はウォークスルーで車内の移動もラクです」

これからやってみたいこと、興味のあるカスタムは？

「いずれは快適に車中泊を楽しめるようにカスタマイズしたいです」

CRAFT（クラフト）尾張旭店

店舗内には4WD＆SUVコーナーのほか、スポーツカー＆ミニバンコーナーが設置されています。

4WD＆SUVコーナーにはランクル250、プラド、ジムニー、デリカD:5などの本格4WD・SUV向けのホイール・タイヤ・リフトアップパーツを豊富に展示。

スポーツカー＆ミニバンコーナーには「RAYS」「WORK」「HKS」「BLITZ」などのブランドを活用したローダウン＆ドレスアップパーツを取りそろえ。さまざまなユーザーの要望に応える提案をしています。



ローダウンからツライチカスタム、リフトアップまでトータルカスタムを得意としており、タイヤ1本の交換からホイールセット、車高調整、アライメントまでワンストップで対応しています。

足まわりの肝となるホイールオフセット／インセットは糸とバラスト（重り）を使ったクラフト流の手作業で実施。

車高やホイールサイズ、アライメントによってベストの位置が変わるため、クルマ1台1台に合わせてセットアップしています。

その技術力は非常に高く、遠方からカスタムの依頼に訪れるユーザーも多いそうです。

他店で作業を断られてしまうユーザーからの依頼も多く、「カスタムユーザーの駆け込み寺」として頼られる存在となっています。

他店では難しいと判断されたカスタムも、「まずは受け入れる。ユーザーの要望に向けてベストを尽くす」。それがクラフトのモットーとのこと。愛車を個性的にカスタムにしたい／カスタムの悩みがあるユーザーは要チェック！

【CRAFT 尾張旭店】

場所：〒488-0043 愛知県尾張旭市北本地ヶ原町1-60

営業時間：【平日・土曜】10:30～19:30【日曜・祝日】10:00～18:00

定休日：水曜日・不定期火曜日 ※営業時間・営業日は変更する場合あり

電話番号：0561-76-9222

公式サイト：https://www.craft-web.co.jp/shops/owariasahi/