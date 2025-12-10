JRAが馬券発売する香港国際競走（14日、シャティン）に出走する地元のビッグネーム2頭が9日、シャティン競馬場で追い切りを行った。香港スプリント連覇に挑むカーインライジング（セン5＝ヘイズ）はオールウェザーコースで力強い動き。16連勝へ向け、態勢を整えた。香港カップ4連覇が懸かるロマンチックウォリアー（セン7＝シャム）は芝コースで併せ馬。軽快な動きで駆け抜けた。出走メンバー、枠順は11日に確定する。

15連勝中の地元最強スプリンター・カーインライジングが9日、シャティン競馬場のオールウェザーコースで追い切りを行った。主戦のパートンを背に軽快な脚さばきで駆け抜け、ラスト2F23秒2のタイムをマーク。香港ジョッキークラブによると、鞍上は「ずっとリラックスしていました。先週の芝のギャロップ（2F21秒6）では少し攻撃的でしたが、今日は落ち着いていて別馬のようです。これは良いことですね」とコメントした。

昨年の香港スプリントでG1初制覇を飾ると、今春のチェアマンズスプリントプライズでも日本のサトノレーヴ（2着）を寄せつけず楽勝。初めての海外遠征だった2走前のジ・エベレストも快勝した。前哨戦のジョッキークラブスプリントも勝ち、堂々と連覇に挑む。パートンは「彼はまさに宝石のような馬。いい成績を積み重ねて来ましたし、この調子を維持できれば」と意気込んだ。今年も日本から参戦する2頭には脅威の存在となる。