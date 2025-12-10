「ＡＣＬＥ・１次リーグ、神戸２−２成都」（９日、ノエビアスタジアム神戸）

東地区の第６戦が行われ、首位の神戸はホームで成都（中国）と２−２で引き分け、４勝１分け１敗で勝ち点１３とした。前半にＦＷ武藤嘉紀（３３）が先制。１−２とされたが、ＭＦ佐々木大樹（２６）のＰＫで追い付いた。来季は清水の指揮を執る吉田孝行監督（４８）は、試合後に選手に胴上げされた。町田は本拠地で蔚山（韓国）を３−１で下し、３勝２分け１敗で勝ち点１１に伸ばした。

監督としてもたらしたリーグ２連覇と天皇杯。退任が決まっている吉田監督はタイトルの数と同じ３度、宙を舞った。「優勝したわけでないので恥ずかしいなと思ったが、ありがとうという気持ちだった」とかみしめるようにスタンドを見回した。

１次リーグ突破がかかる試合。先制点は、ベテランとしてチームを引っ張ってきた武藤から生まれた。前半１８分、ペナルティーエリアでＦＷエリキのパスを受け、右足を振り抜きゴールネットを揺らした。「最後、何が何でも勝ってタカさんを送り出したいというのがあった」。昨年のＪリーグＭＶＰがチームに公式戦３試合ぶりの得点をもたらした。

前半追加タイムと後半３２分に失点し、リードを許す展開となったが、“吉田チルドレン”は諦めなかった。後半４５分にＭＦ佐々木が相手選手に倒されてＰＫを獲得。自ら冷静に決めて同点に追い付いた。吉田監督は「よく追い付いてくれた。勝ち点１は結果的に大きいし、首位で次の監督に託すことができたので良かった」と振り返った。

来季は清水で指揮を執る。試合後のロッカールームでは選手やスタッフに「厳しい要求にもみんな頑張ってくれて感謝している」と気持ちを伝え、ノエビアスタジアム最後の日を終えた。