¡Ú¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¡Û¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¡×µð¿Í¡¦µÆÃÏÂçµ©¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à°ÜÀÒ¤Ç·è°Õ¡¡°éÀ®ÆþÃÄ¤«¤é£²£³Ç¯¤Ïµß±ç£µ£°ÅÐÈÄ
¡¡µð¿Í¡¦µÆÃÏÂçµ©Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£°éÀ®ÆþÃÄ¤«¤é¤Ï¤¤¾å¤¬¤ê¡¢£²£³Ç¯¤Ë¤Ïµß±ç¤È¤·¤Æ£µ£°ÅÐÈÄ¤ò·Ð¸³¡£¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¤Î£´Ç¯´Ö¤Ç¤È¤Æ¤âÂ¿¤¯¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤ÏËÍ¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î°ÜÀÒ¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢É¬¤º³èÌö¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡°éÀ®ºÆ·ÀÌó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿º£Ç¯¤Ï£³·³Íî¤Á¤â·Ð¸³¤·¤¿¤¬¡¢£²·³¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·£··î¤Ë»ÙÇÛ²¼ºÆ¾º³Ê¡££±·³¤Ç¤Ï£·ÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¸£°¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï£²£³ÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¹£¸¤À¤Ã¤¿¡££±£µ£°¥¥íÄ¶¤ÎÄ¾µå¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ê¤É¤ò¸ò¤¨£±¡¢£²·³¤È¤â¤ËÃ¥»°¿¶Î¨¤Ï£¹¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¡Ö»ý¤ÁÌ£¤ÏÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¤È¡×¤È°ìÄê¤Î¼ê±þ¤¨¤âÆÀ¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î°ÜÀÒ¤ò¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤À¡£
¡¡µð¿Í¤«¤é¤ÏºòÇ¯¡¢Æ±¤¸±¦ÏÓ¤ÎÈ«¤¬¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Çºå¿À¤Ë°ÜÀÒ¡££±£²ÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨£°¡¦£°£°¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤âÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë°ÜÀÒÀè¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï£²Ç¯Á°¤ÎÆ±À©ÅÙ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¿åÃ«¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µÆÃÏ¤¬²Ö¤òºé¤«¤»¤ë´üÂÔ´¶¤â¹â¤Þ¤ë¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÏÀ¶µÜ¹¬¤é¤ÈÆ±³ØÇ¯¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËºòÇ¯¤ÎÆ±À©ÅÙ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿µÈÅÄ¤È¤Ï¶Í°þ²£ÉÍÂç¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È¥Á¡¼¥à¤ËÍÏ¤±¹þ¤á¤½¤¦¤Ê¤Î¤â¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Àï¤¤¤ÎÉñÂæ¤ò¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤«¤é¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë°Ü¤¹Íèµ¨¥×¥í£µÇ¯ÌÜ¡£°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿µð¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤Þ¡¢ÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£¿·¾±´ÆÆÄÂÎÀ©½é¤Î¥ê¡¼¥°£Ö¤òÁÀ¤¦¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë»Ñ¤¬¸ÅÁã¤È¤Ê¤ëµð¿Í¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¢¡¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¥á¥â
¡¡¢§¡ÄÅê¼ê¤¬ºÇ¾¯¤Î£´¿Í¡£²áµî¤Ë¤Ï£²£²Ç¯£¶¿Í¡¢£²£³¡¢£²£´Ç¯¤¬¤È¤â¤Ë£¹¿Í¡£³°Ìî¼ê¤ÏºÇÂ¿¤Î£¶¿Í¡£²áµî¤Ë¤Ï£²£²Ç¯£´¿Í¡¢£²£³Ç¯£²¿Í¡¢£²£´Ç¯£°¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§¡ÄÆ±°ì¥Á¡¼¥àÆ±»Î¤Î¼Â¼Á¥È¥ì¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬µð¿Í¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¡¢£Ä£å£Î£Á¤ÈÃæÆü¡¢À¾Éð¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î£³ÁÈ¡£²áµî¤Ë¤Ï£²£²Ç¯¤Î£Ä£å£Î£Á¤ÈÃæÆü¡¢£²£³Ç¯¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î£²ÁÈ¤·¤«¤Ê¤¯¡¢£±Ç¯¤Ç£³ÁÈ¤Ï½é¡£
¡¡¢§¡Ä¥»Æ±»Î¡¢¥ÑÆ±»Î¤Î¡È¥È¥ì¡¼¥É¡É¤¬£´·ï¤º¤Ä¡£²áµî¤Ë¤Ï£²£²¡¢£²£³¡¢£²£´Ç¯¤¹¤Ù¤Æ£³·ï¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢Æ±°ì¥ê¡¼¥°Æâ¤Î¡È¥È¥ì¡¼¥É¡É¤Ç¤ÏºÇÂ¿¡£
¡¡¢§¡Äµð¿Í¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï¹Åç¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏÀ¾Éð¤«¤é£²Ç¯Ï¢Â³¤Î³ÍÆÀ¡£²áµî¤Ë£²Ç¯Ï¢Â³Æ±°ìµåÃÄ¤«¤é¤Î³ÍÆÀ¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬£²£²¡¢£²£³Ç¯¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬£²£³¡¢£²£´Ç¯¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¤Î£²ÅÙ¤À¤±¡££²Ç¯Ï¢Â³¤Ç£³¥Á¡¼¥à¤¬Æ±°ìµåÃÄ¤«¤é³ÍÆÀ¤Ï½é¡£
¡¡¢¡µÆÃÏ¡¡Âçµ©¡Ê¤¤¯¤Á¡¦¤¿¤¤¤¡Ë£±£¹£¹£¹Ç¯£¶·î£²Æü¡¢¿·³ã¡¥º´ÅÏ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£¶ºÐ¡£º´ÅÏ¹â¡¢¶Í°þ²£ÉÍÂç¤ò·Ð¤Æ£²£±Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£¶°Ì¤Çµð¿ÍÆþÃÄ¡££²£²Ç¯£´·î¤Ë»ÙÇÛ²¼Áª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ÆÇØÈÖ¹æ¡Ö£¹£¶¡×¤È¤Ê¤ê¡¢£²£³Ç¯¤Ï£µ£°ÅÐÈÄ¡£º£µ¨¤Ï°éÀ®·ÀÌó¤ÇºÆ½ÐÈ¯¡££··î¤ËºÆ¾º³Ê¤·¤ÆÇØÈÖ¹æ¡Ö£°£°£±¡×¤«¤é¡Ö£¶£¸¡×¤ËÊÑ¹¹¡£ÄÌ»»£·£³ÅÐÈÄ£µ¾¡£·ÇÔ£±¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¥£·£°¡££±£¸£¶¥»¥ó¥Á¡¢£¸£¹¥¥í¡£±¦Åêº¸ÂÇ¡£