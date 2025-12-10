阪神はヤクルトの浜田を獲得した。明豊（大分）から入団7年で18本塁打をマークしたパンチ力を武器とする。「令和のブンブン丸」の異名も持つ逸材。虎党にとって記憶に残るのは、22年3月25日の開幕戦だ。藤浪（現DeNA）から放った代打ソロアーチが、猛虎が悪夢の7点差逆転負けをする引き金になった。

竹内孝行球団副本部長は「スイングが力強く、打球の平均速度も速い。長打も打てるところに魅力を感じた」と期待を寄せた。さらに、25歳の年齢も魅力として「まだまだ若い。森下選手、小幡選手らと同じ2000年生まれの年代。環境を変えることで良い方向に成績を残してもらえたら」と一皮むけることを願った。

いの一番の指名権を手にする球団以外は、基本的に「獲られたら獲る」というのが現役ドラフト制度のシステムで、順番、選手を含めて不確定要素が多い。結果的に、放出した井上と同じ右投げ右打ちの外野手を選んだ。藤川監督の意向をくんだ決断で、「野手の補強」という方針を貫いた形だ。

交換トレードで日本ハムから加わる伏見、大筋合意しているマイナー通算85本塁打を誇る遊撃候補のデバニー、西武を戦力外になった元山、さらにはドラフトで入団する立石、谷端、岡城も野手だ。4度目の現役ドラフトで初めて野手を獲得した同副本部長は「今年のオフのテーマではありますので」と獲得の思惑に触れた。

浜田はヤクルトを通じて「新天地で活躍することが皆さまへの恩返しになると思いますので心機一転頑張ります」と談話を出した。今季レギュラーが不在だった「左翼争い」に加わることになる。（倉世古 洋平）

◇浜田 太貴（はまだ・たいき）2000年（平12）9月4日生まれ、北九州市出身の25歳。明豊（大分）では2年夏の甲子園でベスト8。高校通算45本塁打。18年ドラフト4位でヤクルト入団。23年には自己最多の103試合に出場し、打率.234、59安打、5本塁打、22打点を記録した。1メートル77、81キロ。右投げ右打ち。