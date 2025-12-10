巨人が米大リーグ・レッドソックス傘下３ＡからＦＡのブライアン・マタ投手（２６）の獲得調査を行っていることが９日、分かった。この日、全米野球記者協会所属のフランシス・ロメロ記者が自身のＸで、マタがＮＰＢ球団と契約の基本合意に達したと伝えた。

マタはベネズエラ出身で１９０センチ、１０１キロを誇る大型右腕。１６年に１７歳でレッドソックスへ入団してプロデビューした。１０年目の今季は３Ａで４２試合に登板して３勝３敗２セーブ、防御率５・０８。最速１６１キロの直球を武器に６７回１／３で９３個の三振を奪った。

今季の巨人はエース・戸郷の不調に加え、シーズン終盤には赤星、井上、グリフィンの故障離脱が重なり先発が不足。先発補強は急務となっており、山口オーナーも「これら（補強ポイントを）を外国人とＦＡで達成できれば」と話していた。

マタはメジャー経験こそないが昨季まで主に先発を務め、今後の伸びしろも期待できる。すでに今オフはレイズから自由契約の先発右腕フォレスト・ウィットリー（２８）の獲得が有力。来季のＶ奪回へ向けて着々と戦力補強を進めている。