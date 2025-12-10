巨人・坂本勇人内野手（３６）が９日、東京都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、年俸５億円から４０％ダウンの年俸３億円の単年契約でサインした。プロ２０年目の来季へ、レギュラー奪還への決意を語った。（金額は推定）

今季は不振から２度の２軍降格を経験。後半は代打起用が中心となり、２年目以降では最少の６２試合出場で打率・２０８、３本塁打、２２打点だった。レギュラーに定着した２００８年以降では自己ワーストの成績だ。「正直、自分の中では楽しいシーズンではなかった」と振り返る一方で、「まだまだ終わりたくないと思った」と心境を明かした。

通算２５００安打まで、あと５３本と迫る。ただ「目標に定めている数字は特にない」と坂本。「レギュラーでもう一回、長い時間をグラウンドにいられるように。それだけが目標」。来季のレギュラー奪取のみを目指す場所に定めた。

その先に見据えるのが１４年ぶりの日本一だ。前回１２年の日本一を知る選手は坂本一人。「銀座パレードは経験しないと分からない感動がある。みんなに経験してもらいたい」。苦しみ抜いた１年を経て、自らとチームの復権を懸けた戦いに挑む。