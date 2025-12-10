男性９人組グループ・＆ＴＥＡＭのＫ（２８）がこのほど、デイリースポーツなどの取材に応じ、躍進の１年を「全く想像していなかった。本当に濃かった」と総括した。

今年は夏に初のアジアツアーを成功させ、１０月には悲願の韓国デビューを果たした。日本アーティストとして史上初の日韓ダブルミリオンを達成し、大みそかのＮＨＫ紅白歌合戦の初出場まで決めた。

９月の世界陸上で応援サポーターを務めたことが転機となった。織田裕二や今田美桜と熱戦を伝え、グループの知名度向上に一役買って「チームに少しでも還元できたならうれしい」と笑顔。１年を締めくくる紅白に向けて「どんなこともチャンスに変えて、日本にこんな一生懸命音楽をやっているチームがいるんだって伝えたい」とやる気をみなぎらせている。

紅白で会ってみたいアーティストは、憧れの存在だったという久保田利伸。３５年ぶり出場の久保田とタイミングが被り、「僕めちゃくちゃ強運だなって」と感激した。また、世陸で共演した今田美桜が紅白司会を務め、大みそかには再会する。「世界陸上を見てくださっていた方はうれしがってくださると思う。一番、織田裕二さんに見て頂けたらですね。会場に来てほしいくらい」と語った。