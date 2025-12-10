「スピンをかける」「高い球を打つ」プロ4人がアプローチの上級テクを解説

絶対に寄せたい状況、高く上げたりスピン量を増やしたり自由自在に打ち分けられたら、アプローチはもっと寄る！

寄せ技を増やすためのヒントをツアープロがレッスン！

スピンをかける アドレスもインパクトも手を中に入れてシャフトを垂直に！

ゆっくり振って手をアドレスの位置に戻す。

左右対称の振り幅が基本。

フェースにボールが乗るからスピンが増えてランが減る。

ピンがグリーンエッジから近いときは、スピンを利かせてランを少なくしたいですよね。そのためにはSWを選択し、手を中（内側）に入れて構えます。スタンスはややオープン、ボール位置は左に。そしてアドレスでもインパクトでも、「シャフトを垂直にする」のがポイントです。

いつもよりゆっくり振って手をアドレスの位置に戻せば、フェースにボールが乗り、スピンが増えるうえに高く上がります。ハンドファーストに構えて上から打つ方法もありますが、このほうが飛びすぎる心配がなく、確実に寄せられますよ。

フェースの芯をあえて外し、SWのトゥ側で打つのがプロテク。打球の勢いがなくなるぶん、ランがさらに少なくなる。

手を外に出す

手を出しすぎるとロフトが立ち、スピンがかからずに前に飛んでしまう。またリーディングエッジが地面に刺さりやすい。

手を中（内側）に入れる

「手よりヘッドが先」というイメージ

ハンドファーストでなく、反対にハンドレイトにするイメージが有効。これでフェースにボールが乗る時間が長くなる。

高い球で寄せる ふわりと高く上げるにはボールから離れて「丸く」振る

軸を保ったまま円を描くように丸く振るとふわりと高く上がる。

重心を下げる

ヒザを曲げて、体の重心をいつもより下げることが大切。このヒザの高さが変わらないようにスイングしよう。

通常より離れて立つ。

ボール半個から1個分離れる。

フェースとスタンスはややオープン。

バンスを滑らせてゆったり大きく振る

インパクトでヘッドを低い位置から入れて、低い位置に抜いていく。このテクは夏場の長くて深いラフでも使える。

離れて立つとインパクトが詰まらずゆったり大きくスイングできる

高く上げるには、SWのフェースを開いてボールをやや左に置きますが、これだけでは不十分。ヒザを曲げて体の重心を下げ、ボールから少し離れて構えるのがコツです。重心位置が高いとボールは上がりにくく、体とボールの距離が近いとインパクトが詰まってしまいます。

打ち方は、円を描くようにクラブを「丸く」振り、インパクトゾーンでSWのバンスを滑らせましょう。打ち急がずにゆったり大きく振れば、クラブを振り抜いた後にボールが飛び出し、ふわりと高く上がりますよ。

夏ラフもこのテクで攻略！

「固めすぎ」はＮＧ！ クラブの動きに合わせて手首はナチュラルに使う！

手首をナチュラルに使うにはグリップをきつく握らないことも重要。

コックを軽く入れてバックスイングし、体よりもヘッドを先行させるとヘッドの重みが感じられる。

その重みが移動していくのに合わせて体を回していく。

ダウンスイングもヘッドの重みを感じながら振り下ろす。

無理矢理ハンドファーストの形を作ろうとするよりも、フォローに向かって手首をリリース＆ターンさせたほうがミートできる。

手首を固めすぎるとインパクトで手元が前に出すぎたり（左）、止まってしまい（右）、ヘッドを構えた位置に戻せなくなる。

手首にはある程度のゆとりが必要！

アプローチが苦手だった私が気づいたヒントをご紹介します。ダフりやトップは、手首の使いすぎが原因といわれますが、手首を固めすぎるのも逆効果。ゆとりをもたせて、クラブの動きに合わせて自然に動かしたほうが正確にインパクトできます。

ピッチ＆ランのようなシンプルなアプローチでしたら、コックを少しだけ使ってバックスイング。すると、ヘッドの重みが感じられますが、重みを感じると体でクラブを振りやすくなります。ダウンスイングからインパクトにかけては、手元をやや先行させてハンドファーストでヒットしますが、このときも手首を固めずナチュラルに動かす。ヘッドはクラブの構造上、ターンしたがっていますから、その動きに逆らわずフォローに向けて手首を返していくと、スムーズに振れてきちんとミートできるようになりますよ。

バンカー越えや池越えの技 高いボールを打つ決め手！ 右ヒジを体につけたままスイング！

体にヒジをつければ体の回転と腕の動きがシンクロするので手打ちにならない。

フォローまで右ヒジは曲げたまま。

フォローまで右ヒジを体につけておくと、ヘッド軌道がストレートになるので方向性もよくなる。

右ヒジを伸ばすとアーリーリリースに

ダウンスイングで右ヒジを伸ばしてしまうとリリースが早くなる。ダフリのミスにつながりやすい。

右足のツマ先前にボールをおいてハンドファーストでヒット！

ボールは右足のツマ先前まで右に寄せて、フルショットのときよりも、ハンドファーストにして構える

フェースを返さないようにロフト角どおりの打ち出しを！

30ヤード前後のアプローチで確実に高く上げたいときは、まずボールを右足のツマ先前くらいにおく。そのボール位置に対して、球を上げようとして腕を伸ばすとトップしたり、ダフったりしてしまう。短い距離であれば、アドレスで少し曲げた右ヒジの角度をキープしたまま打ちましょう。

右ヒジを体につけたまま打てば、フェースを返さずに打てるので、ロフトどおりの角度でインパクトできます。ウエッジはロフトが寝ていますから、十分に打ち出しの高いアプローチが打てますよ。

いかがでしたか？ ゆっくりスイングして左右対称の振り幅を意識してみましょう！

