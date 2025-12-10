離婚が珍しくないなか、様々な事情で自立したはずの子供が実家に戻ってくるケースは珍しくありません。親心から「一時的なら」と受け入れがちですが、安易な同居は、夫婦で築き上げた平穏な老後を脅かす大きなリスクを孕んでいます。生活費の負担増だけでなく、精神的なストレスが限界に達してしまうことも。ある親子のケースをみていきましょう。

悠々自適な老後が一変。40歳息子の帰還で崩壊した「月28万円」の家計

「息子が帰ってきた当初は、私も妻も『かわいそうに、傷心なのだろう』と同情していました。でも、一緒に暮らして1ヶ月もしないうちに、元奥さんが愛想を尽かした理由が痛いほど分かりました。『ああ、こりゃ離婚されて当然だわ』って、妙に納得してしまったんです」

都内のマンションで、妻の美代子さん（72歳・仮名）と穏やかな2人暮らしを送っていた佐藤健一さん（75歳・仮名）は、深いため息をつきながらそう語り始めました。

健一さんは元公務員です。共働きの期間もあった妻との年金を合わせれば、世帯収入は月額28万円ほどになります。退職金で住宅ローンも完済しており、たまの旅行や外食も楽しめる「平穏な老後」が約束されているはずでした。たまに息子夫婦が孫を連れて遊びに来るのが一番の楽しみでしたが、その日常は突然の「離婚報告」で打ち砕かれます。

「『性格の不一致だ』『向こうが神経質すぎる』と息子は言って、着の身着のまま実家に逃げ帰ってきました。40歳にもなって、親を頼るしかない情けなさ。それでも親心ですから、部屋を空けて迎え入れたんです」

長男の拓也さん（40歳・仮名）との同居が始まって数日、健一さんは強烈な違和感を抱き始めました。それは拓也さんの生活力のなさ。脱いだ靴下はリビングに脱ぎっぱなし、飲み終わったペットボトルはテーブルの上に放置。風呂に入れば濡れたバスタオルを脱衣所の床に投げ出します。

「まるで小学生か、中学生。ある休日、妻が風邪気味で寝込んでいた時のことです。昼過ぎに起きてきた息子が、心配するどころか開口一番『母さん、今日の飯は？』と聞いたんです。自分の親が体調を崩して寝ているのに、自分の腹具合を優先。冷蔵庫を開けて自分で何とかするという発想すらないのです」

結局、体調の悪い美代子さんがフラフラとキッチンに立ち、息子のためにうどんを作ったといいます。その姿を見て、健一さんは確信しました。彼は結婚生活でも、家事育児のすべてを元奥さんに丸投げし、自分は「やってもらって当たり前」の大きな子どものままだったのだろう、と。

家計の負担も馬鹿になりません。独り身の気楽さからか、拓也さんは毎晩のようにビールや焼酎を飲みます。食費と酒代がかさみ、つけっぱなしのエアコンで電気代も跳ね上がりました。以前は余裕のあった月28万円の年金生活が幻のようです。

「『いい歳をして、自分のことくらい自分でやりなさい』と言っても『俺、家事の才能ないから』と言い訳をし、『少しは家計を助けてくれないか』と言えば『養育費が大変だから、そういうのはあとにして』と話題をそらす。イライラはピークで、『出て行け！』と言いたい。でも感情任せでいうのは余計なトラブルを生みます。今は、彼が自然と自立してくれるのを待っているところです」

パラサイトシングル化する出戻り層

晩婚化や未婚化に加え、「離婚による出戻り」が親世帯の家計を圧迫する場合があります。

厚生労働省『令和6年（2024）人口動態統計（確定数）』によると、年間の離婚件数は18万5,895組でした。婚姻件数に対する比率で見ると、およそ3組に1組が離婚している計算になります。特に拓也さんのような働き盛りの世代の離婚は、慰謝料や養育費の支払いなどで経済的な基盤が揺らぎやすく、一時的な避難場所として実家へ戻るケースは少なくありません。

高齢化に伴い、一度実家を出た子どもが、高齢になった親を心配して戻ってくるというパターンも増えていくでしょう。そのため親と同居する未婚の子どもすべてが同じとはいえませんが、学生時代のように親に甘えてしまう、というケースも散見されます。さらに拓也さんのように、経済的にも依存するようになってしまっては、元々脆弱な年金生活者の家計が、より苦しくなるのは明白です。

このような状況を防ぐためには、同居再開の時点で「親子」ではなく「大人同士の同居（シェアハウス）」という契約を結ぶ必要があります。

・家賃や食費として毎月定額を入れる

・自分の身の回りのこと（洗濯、掃除、食事の準備）は自分で行う

・次の住まいを決めるまでの「期限」を設ける

これらをあやふやにしたまま同居を始めると、佐藤さん宅のように親が「世話係」となり、経済的にも精神的にも搾取される関係が固定化してしまいます。一度形成された依存関係を断ち切るのは容易ではありません。共倒れを防ぐためにも、情に流されず、早い段階でルールを明確化することが求められます。

［参考資料］

厚生労働省『令和6年（2024）人口動態統計（確定数）』