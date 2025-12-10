出場機会に恵まれない選手を他球団が獲得する第４回「現役ドラフト」が９日、非公開でオンライン開催され、巨人は日本ハムから松浦慶斗投手（２２）を獲得した。

＊ ＊ ＊ ＊

松浦は新庄監督から直接指導を受けた数少ない投手の一人だ。今季の春季キャンプ。ブルペンで投球練習を行っていた松浦へ新庄監督が身ぶり手ぶりで直接指導を行った。速いクイックについての指導を受けた松浦は、「『スーパークイック』みたいな速いクイックは、まだやっていなかったので、初めての収穫だった」と、手応えを口にしていた。

外野手出身の指揮官はこれまで、野手への技術指導こそ多くしてきたが、投手への指導は珍しかった。それだけ身長１８６センチ、体重１０３キロの左腕から繰り出される最速１５５キロの直球には唯一無二の魅力を感じていたのだ。

寮では一発芸を披露するなど明るいキャラクター。「負けている時に雰囲気を良くできる選手になりたい」。ポテンシャルはピカイチ。まだ２２歳と若い。環境を変え、才能を開花させる可能性は十分にあるだろう。（日本ハム担当・川上 晴輝）