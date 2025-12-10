出場機会に恵まれない他球団の選手を獲得する「現役ドラフト」が９日、オンラインによる非公開で開催され、阪神はヤクルトから浜田太貴外野手（２５）を獲得した。過去３回は投手を指名しており、野手は初の獲得。今オフは右の野手を補強ポイントに掲げており、パンチ力が魅力の浜田は合致する存在だった。また、阪神からは井上広大外野手（２４）がロッテへ移籍することが決まった。

“令和のブンブン丸”が虎にやってくる。２０２２年の開幕戦では藤浪から一発を放つなどプロ７年間で通算１８本塁打をマーク。パンチ力が魅力の浜田は、ヤクルト球団を通して燕党への感謝を述べるとともにタテジマでのブレークを誓った。

「東京ヤクルトスワローズでは入団から７年間プレーさせていただきました。関係者の皆さま、ファンの皆さま、今まで本当にありがとうございました。新天地で活躍することが皆さまへの恩返しになると思いますので、心機一転頑張ります」

虎にとって現役ドラフト４回目で初の野手指名となる。ロッテから指名された井上も同じ右の外野手。竹内球団副本部長は「これも野球人生の一つ。きっかけにしてもらえたら」とエールを送りつつ、藤川監督の意向に沿う形で浜田を指名したと明かした。

「力強いスイング、平均打球速度も速い。もちろん長打も打てるのも魅力に感じまして指名させていただきました。年齢的にも若いですし、環境を変えることで、いい方向に成績を残してもらえたらいいなと思います」

本拠地となる甲子園との相性は抜群だ。明豊高時代の２年夏は１５打数９安打、打率・６００、２本塁打と大暴れ。１８年度ドラフト４位でヤクルト入団後、２２年は７３試合で６本塁打、２３年も１０３試合で５本塁打をマーク。２２年の阪神との開幕戦（京セラ）では七回に藤浪から代打で左越えソロを放ち、最大７点差をひっくり返す大逆転勝利に貢献した。今季は３４試合と出番を減らしたが、心機一転、タテジマで輝きを取り戻す可能性は十分にある。

竹内副本部長が「このオフは再三野手の補強と言いますか、層を厚くしたいというところがありました」と強調するように右の野手を強化中だ。今季は左翼を「チャレンジ枠」として高寺、熊谷、豊田、小野寺、中川らを日替わり起用したが、固定には至らず。今秋のドラフトでは立石（創価大）、谷端（日大）、岡城（筑波大）と１位から３位まで大卒野手を指名する異例の展開。獲得間近の遊撃手のカム・デバニー（前パイレーツ）も右打者という徹底ぶりだ。

今秋の日本シリーズではパ・リーグ王者・ソフトバンクに力負け。５試合で５本塁打の鷹に対して、虎はノーアーチ。チームの課題が浮き彫りとなる中、一発長打を秘める浜田は左翼だけでなく、右の代打としても重宝されそうだ。悲願の連覇、日本シリーズの雪辱へ。的確な補強で、新生・藤川阪神を作り上げていく。

◆浜田 太貴（はまだ・たいき）２０００年９月４日生まれ、福岡県出身。１７７センチ、８１キロ。右投げ右打ち。明豊では２年夏の甲子園に出場し、２本塁打。１８年度ドラフト４位でヤクルト入り。積極的な姿勢とフルスイングから繰り出す豪快な打撃に定評がある。