UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第6節 バイエルン・ミュンヘンとスポルティングの試合が、12月10日02:45にアリアンツ・アレーナにて行われた。

バイエルン・ミュンヘンはハリー・ケーン（FW）、セルジュ・ニャブリ（FW）、レナート・カール（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するスポルティングはルイス・スアレス（FW）、アリソン・サントス（MF）、マキシミリアノ・アラウホ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤 洋輝（DF）、スポルティングに所属する守田 英正（MF）はそれぞれベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

54分に試合が動く。バイエルン・ミュンヘンの選手によるオウンゴールによりスポルティングが先制。

しかし、65分バイエルン・ミュンヘンが同点に追いつく。セルジュ・ニャブリ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

66分、スポルティングが選手交代を行う。アリソン・サントス（MF）からリカルド・マンガス（DF）に交代した。

69分バイエルン・ミュンヘンが逆転。コンラート・ライマー（MF）のアシストからレナート・カール（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

76分、バイエルン・ミュンヘンが選手交代を行う。レナート・カール（MF）からラファエル・ゲレイロ（DF）に交代した。

その直後の77分バイエルン・ミュンヘンに貴重な追加点が入る。セルジュ・ニャブリ（FW）のアシストからヨナタン・ター（DF）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。バイエルン・ミュンヘンが3-1で勝利した。

なお、バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤 洋輝（DF）は88分から交代で出場した。

また、スポルティングに所属する守田 英正（MF）は90+2分から交代で出場した。

