¡Ö¤Ê¤¼ÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¡©¡×´Ú¹ñ¤â¶Ã¤±£¤»¤Ê¤¤¥ª¥³¥¨µð¿ÍÂàÃÄ¡Ö¡È°ÎÂç¤Ê¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×¡É¤ËÇ®Ë¾¤·¤¿ÍË¾³ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡×
10·î²¼½Ü¤Î¤³¤È¤À¡£¤È¤¢¤ëÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ»ö¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£¤³¤ó¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ÉÇ÷ÎÏ¤Î³«µÓ¡ª¡È´Ú¹ñÈþ½÷¡É¤Î¥×¥íÌîµå»Ïµå¼°
¡Öµð¿Í¡¦¥ª¥³¥¨¤¬¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×Î×»þ¥³¡¼¥Á¤ËÂç¶½Ê³¡ØÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï»³¤Û¤É¤¢¤ë¡Ù½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç»ØÆ³Ç®Ë¾¡×
Êó¤¸¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¡Ù¡£ÆÉÇä¿·Ê¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î·ÏÎó¼Ò¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÈÆ±¤¸¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä¡£¤è¤¯¡Öµ¡´Ø»æ¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆ±»æ¤Îµ»ö¤Ï¡¢¡È¥¢¥¸¥¢¤ÎÂçË¤¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×¤¬µð¿Í¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÇÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡¢¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î¤¬Âç¤¤Ê´üÂÔ´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¥ª¥³¥¨¤Ï¡Öºï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êõ¤¯¤¸¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£Í¥¤ì¤¿¿ÈÂÎ¾ò·ï¡Ê185cm¡¦90kg¡Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢ÁÇ¼Á¤â½¨¤Ç¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë5¥Ä¡¼¥ë¤òÈ÷¤¨¤¿¿Íºà¤À¡£¤À¤¬¡¢¤Þ¤À¡È2¡ó¡É¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤ËÂÇ·â¤¬ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬ÌäÂê¤¬µ¯¤¤¿¡£Í½ÁÛ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾õ¶·¤À¡£´üÂÔ¤Ë°î¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤«¤é1¥«·î¸å¡¢ÆÍÁ³¤ÎµåÃÄÈ¯É½¤¬½Ð¤¿¡£¥ª¥³¥¨¤ò¼«Í³·ÀÌó¤ÇÊü½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤Ò¤È¤Þ¤º³°¸«¾å¤Ï¥¯¡¼¥ë¤À¡£¡Ö¥ª¥³¥¨Áª¼ê¤âÅöµåÃÄ¤â¤È¤â¤Ë¡¢¥ª¥³¥¨Áª¼ê¤¬³¤³°¤ÎÌîµå¥ê¡¼¥°¤Ê¤ÉÂ¾µåÃÄ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀß¤±¤¿¤Û¤¦¤¬ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤È¤Î·ëÏÀ¤ËÃ£¤·¡¢ÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¾å¤ÇÊÝÎ±¼ÔÁª¼êÌ¾Êí¤Ë·ÇºÜ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤·¡¢¥ª¥³¥¨Áª¼ê¤ò¼«Í³·ÀÌóÁª¼ê¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÆÉÇä¤ÎÈ¯É½¤À¡£
¤³¤ì¤Ë¡ØOSEN¡Ù¤Ï¡Ö¡È°ÎÂç¤Ê¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×¡É¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÇ®Ë¾¤·¤¿µð¿Í¤ÎÍË¾³ô¤Ï¡¢¤Ê¤¼µÞ¤Ë¥Á¡¼¥à¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢Áª¼êÂ¦¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇ¤°Õ°úÂà¤Ç½èÍý¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢Á°½êÂ°µåÃÄ¤ÎÆ±°Õ¤Ê¤¯¤·¤Æ°ÜÀÒ¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¡¢µð¿Í¤Ï¼«Í³·ÀÌó¤Ç¥ª¥³¥¨¤òÊü½Ð¤·¤¿¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¡Ö¹¥°Õ¡×¤¬ºîÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤â¡¢¥ª¥³¥¨¤ÎÂàÃÄÈ¯É½»þ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡È±ßËþ¤ÊÊÌ¤ì¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤¹¤ëÀâÌÀ¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£·òÁ´¤Ê20Âå¤ÎÍË¾³ô¤À¡£²¿¤ÎÍýÍ³¤â¤Ê¤¯¡¢ÆÍÁ³¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£¤Þ¤·¤ÆÈà¤Ï½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÈÀÚ¤ë¡ÉÁª¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤ï¤¶¤ï¤¶¤½¤¦¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¿¨³Ð¤òÀí¤é¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤é¤·¤¤¿äÏÀ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Âç¶Ú¤Ï¤³¤ó¤ÊÆâÍÆ¤À¡£
°¤Éô´ÆÆÄ¤¬½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤ò°ÕÍßÅª¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¡£ÉÔ¿¶¤À¤Ã¤¿º£µ¨¤òÈ¿¾Ê¤·¡¢Íèµ¨¤Ç´¬¤ÊÖ¤¹¤¿¤á¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡£¿ÆÍ§¤Î¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×¤òÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¾·¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ì¾Á°¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¡ÖÃÏ¹ö¤Î½©¥¥ã¥ó¥×¡×¤È¤¤¤¦ÊÌ¾Î¤À¡£µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº´ÆÆÄ»þÂå¤Î¡ÖÃÏ¹ö¤Î°ËÅì¥¥ã¥ó¥×¡×¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡£Åö»þ¤ÏÁáÄ«¤«¤éÌë¤Þ¤Ç¡¢²×¹ó¤ÊÎý½¬¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë²Ý¤µ¤ì¤¿¡£
¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¥¹¥Ñ¥ë¥¿¼°¤Ç¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æó·³´ÆÆÄ»þÂå¤Î°ïÏÃ¤â¤¢¤ê¡¢Âç³ØÀ¸¤ËÇÔ¤ì¤¿Áª¼ê¤Ë¡ÈÈ³Áö¡É¤òÌ¿¤¸¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤ä¤êÊý¤¬½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Î½øÈ×¤«¤é¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ë¼«Í³ËÛÊü¤Ê¥ª¥³¥¨¤¬¡È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼þÊÕ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î¿äÂ¬¤À¡£
¥ª¥³¥¨¤Ï°ì±þ¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Îý½¬3ÆüÌÜ¤«¤é»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂÔ¤Á¾Ç¤¬¤ì¤¿¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¹úÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥¥ã¥ó¥×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤ä¡¢Ç¼²ñ¥´¥ë¥Õ¡¢Ç¼²ñ¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¸å¤ÎµåÃÄ¤Î¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â»Ñ¤ò¸½¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¼ºí©Àâ¡×¤òÊó¤¸¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿°ìÏ¢¤Î²áÄø¤ÎËö¡¢¥Á¡¼¥à¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢µåÃÄ¤â´ÆÆÄ¤âÀÅ¤«¤Ë¼ý½¦¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤¬¸«¤¨¤ë¡£¤à¤ä¤ß¤Ë»ö¤òÂç¤¤¯¤·¤ÆÆÀ¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¤À¤«¤éÇ¤°Õ°úÂà¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Í³·ÀÌó¤È¤¤¤¦Êý¼°¤òÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦²ò¼á¤â¤Ç¤¤ë¡£
¥ª¥³¥¨¤ÏÉã¤¬¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¿Í¡¢Êì¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£¹â¹»»þÂå¤«¤é¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¡£
¥×¥í½é¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤À¤Ã¤¿¡£2016Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¡£·ÀÌó¶â8000Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤È¤·¤Æ³«ËëÀï¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ë¤âÆþ¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥×¥í¤ÎÊÉ¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¡£°ì·³¤ÈÆó·³¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¡¢²¿²ó¤â¡ÈÏÃÂê¤Î¿ÍÊª¡É¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¡£È±¤ÎÌÓ¤ÎÀ÷¿§¡¢¡Ê¥¹¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë»äÉþ»Ñ¡¢¹âµé³°¼Ö¤ÎÍøÍÑ¤Ê¤É¡¢³°Éô¤«¤éÎä¤¿¤¤»ëÀþ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ2023Ç¯¤Ëµð¿Í¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¸¶Ã¤ÆÁ´ÆÆÄ¤â´üÂÔ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¬¡¢2024¡Á2025Ç¯¤â¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì½Ð¾ì¤Ï68»î¹ç¡¢61»î¹ç¤Î¤ß¤Ç¡¢ÂÇÎ¨¤â0.261¡¢0.246¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï3ËÜ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£
µð¿Í°ÜÀÒ¸å¤Ë¤Ï¡¢Ë½ÎÏÃÄ´Ø·¸¼Ô¤¬¼çºÅ¤¹¤ë±ãÀÊ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¸¡»¡¤ÎÄ´ºº¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êµåÃÄ¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¡¢¼Ò²ñÊô»Å³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÉ½¤·¤Ê¤¬¤é¤âµð¿Í¤òµî¤Ã¤¿¥ª¥³¥¨¡£º£ÅÙ¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
