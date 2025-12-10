¡ÖÃ»´ü·ÀÌó¤Ç´ðËÜ¹ç°Õ¡×Ìµ½êÂ°¤ÎÉÚ°Â·òÍÎ¤¬Ì¾Ìç¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ËÅÅ·â²ÃÆþ¤ÈÍöÊóÆ»¡ª¸½ÃÏ¤ÏÁûÁ³¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¡×¡Ö¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿DF¤¬¡Ä¡×
¡¡º£²Æ¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¡¢Ìµ½êÂ°¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÉÚ°Â·òÍÎ¤¬¡¢ÈÄÁÒÞæ¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÌ¾Ìç¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡ØVoetbal International¡Ù¤¬12·î£¹Æü¡¢´ðËÜ¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¥È¥ß¥ä¥¹¤Ï¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅß¤Î¿·²ÃÆþÁª¼êÂè°ì¹æ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï27ºÐ¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÈÃ»´ü·ÀÌó¤Ç´ðËÜ¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ÈÁª¼êÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê·ÀÌó¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥È¥ß¥ä¥¹¤Î¸Î¾ãÎò¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ¹´ü·ÀÌó¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¦¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ42¥¥ã¥Ã¥×¤ò¸Ø¤ëÈà¤Ï¸½ºß½çÄ´¤Ë²óÉü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´°Á´¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÈÎý½¬»î¹ç¤¬É¬Í×¤À¡£¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¾õ¶·¤òÃí»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤Ç¤Ï³ÍÆÀ¤¬Æñ¤·¤¤¥È¥ß¥ä¥¹¤Î³ÍÆÀ¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Î¾¼Ò¤ÏÃ»´ü·ÀÌó¤Ç¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤Ê¤É¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥È¥ß¥ä¥¹¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤òºÆ¤Ó¹â¤á¤ëµ¡²ñ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢ÁÐÊý¤¬¹¹¤Ê¤ëÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¤¡¢Îã¤¨¤Ð£±Ç¯´Ö¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ê¤É¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò·èÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢Â¾¤Î¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÂ³¡¹¤ÈÊóÆ»¡£¡Ønu¡Ù¤Ï¡Ö¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÎDF¥È¥ß¥ä¥¹¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¤À¤í¤¦¡£¸µ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë½êÂ°¤Î¥È¥ß¥ä¥¹¤È£¶¤«·î·ÀÌó¤ò·ë¤ÖÍ½Äê¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥È¥ß¥ä¥¹¤¬¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Î¤Ï¶Ã¤¤À¡£Èà¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£±Éô¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÇÄ¹Ç¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¿DF¤À¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬2021Ç¯¤Ë¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤ËÌó2000Ëü¥æ¡¼¥í¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç·×84»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡×
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÂçÊª¤Î²ÃÆþÊóÆ»¤Ë¸½ºß¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤ÊÁÈ¤À¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤è¤ê¤è¤«¤Ã¤¿¡×´Ú¹ñÂåÉ½¤ÎÁÈÊ¬¤±¤Ë´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¿´î¡ª¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤òÈò¤±¤¿¡ª¡×¡ÚËÌÃæÊÆWÇÕ¡Û
¡Ö¥È¥ß¥ä¥¹¤Ï¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅß¤Î¿·²ÃÆþÁª¼êÂè°ì¹æ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï27ºÐ¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÈÃ»´ü·ÀÌó¤Ç´ðËÜ¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ÈÁª¼êÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê·ÀÌó¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Î¾¼Ò¤ÏÃ»´ü·ÀÌó¤Ç¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤Ê¤É¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥È¥ß¥ä¥¹¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤òºÆ¤Ó¹â¤á¤ëµ¡²ñ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢ÁÐÊý¤¬¹¹¤Ê¤ëÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¤¡¢Îã¤¨¤Ð£±Ç¯´Ö¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ê¤É¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò·èÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢Â¾¤Î¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÂ³¡¹¤ÈÊóÆ»¡£¡Ønu¡Ù¤Ï¡Ö¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÎDF¥È¥ß¥ä¥¹¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¤À¤í¤¦¡£¸µ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë½êÂ°¤Î¥È¥ß¥ä¥¹¤È£¶¤«·î·ÀÌó¤ò·ë¤ÖÍ½Äê¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥È¥ß¥ä¥¹¤¬¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Î¤Ï¶Ã¤¤À¡£Èà¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£±Éô¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÇÄ¹Ç¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¿DF¤À¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬2021Ç¯¤Ë¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤ËÌó2000Ëü¥æ¡¼¥í¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç·×84»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡×
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÂçÊª¤Î²ÃÆþÊóÆ»¤Ë¸½ºß¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤ÊÁÈ¤À¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤è¤ê¤è¤«¤Ã¤¿¡×´Ú¹ñÂåÉ½¤ÎÁÈÊ¬¤±¤Ë´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¿´î¡ª¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤òÈò¤±¤¿¡ª¡×¡ÚËÌÃæÊÆWÇÕ¡Û