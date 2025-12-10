¿·³ãºÆ·ú¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿Á¥±Û¿·´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤²ñ¸«¡Ö¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¤é¤·¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò·ÑÂ³¤·¤Ä¤Ä¡¢¿Ê²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡º£µ¨¤Ï4¾¡12Ê¬¤±22ÇÔ¤ÇºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢Íèµ¨¤ÏJ2¤«¤éºÆ½ÐÈ¯¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï9Æü¡¢¿·³ã»Ô¤Î¥Ç¥ó¥«¥Ó¥Ã¥°¥¹¥ï¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥¯¥é¥ÖOB¤Ç¤â¤¢¤ëÁ¥±ÛÍ¥Â¢¿·´ÆÆÄ¡Ê48¡Ë¤Î½¢Ç¤²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë¿·³ã¤Ç5¥·¡¼¥º¥ó¥×¥ì¡¼¤·¤¿¿·»Ø´ø´±¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÅÁÅý¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÈÄü¤á¤Ê¤¤»ÑÀª¡É¤òÅÚÂæ¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò²Ã¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢½é¤Î¥×¥í¥Á¡¼¥à¤Î»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¡£Á¥±Û¿·´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤Û¤È¤Ð¤·¤ë¾ðÇ®¤ò±£¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ºÆ·ú¤Ø¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤ÇÂç¤¤Ê¥¦¥¨¡¼¥È¤òÀê¤á¤ë¥¯¥é¥Ö¤Î´ÆÆÄ¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÀÕÇ¤´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¤é¤·¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò·ÑÂ³¤·¤Ä¤Ä¡¢¿Ê²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ï1¥á¡¼¥È¥ë94¤ÎÄ¶Âç·¿FW¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Íèµ¨¿·¼ÒÄ¹¤Ç1¥á¡¼¥È¥ë80¤ÎÌîÂôÍÎÊå±Ä¶ÈËÜÉôÄ¹¡¢1¥á¡¼¥È¥ë81¤Î»ûÀîÇ½¿Í¶¯²½ËÜÉôÄ¹¤Î²ñ¸«¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿2¿Í¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤âÆ¬°ì¤ÄÈ´¤±¤ë¡£¤½¤ÎÂç¤¤ÊÂÎ¤Ë¤«¤«¤ë¥¯¥é¥Ö¤Î´üÂÔ¤âÂç¤¤¤¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤¬¤½¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡£º£µ¨¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ò·ç¤¤¤ÆÄãÌÂ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»ûÀîËÜÉôÄ¹¤Ï¡ÖÀÎ¤«¤éÂÐÏÃÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¡£²¿¤«¿Í¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ëÃË¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ½¢Ç¤¤ÎÂÇ¿Ç¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Á¥±Û¿·´ÆÆÄ¤Ï¡¢J1ºÇ²¼°Ì¤Ç¹ß³Ê¤·¤¿¾õ¶·¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö²¸ÊÖ¤·¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¬¡¢ÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È·èÃÇ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡ÖÊÑ¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÁê¼ê¤è¤ê¤â¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬±ø¤ì¡¢¤Ò¤¿¸þ¤¤ËÀï¤¦»ÑÀª¤À¡£¡Ö¡ÈÀäÂÐ¤ËÄü¤á¤Ê¤¤»Ñ¡É¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ËÀï½Ñ¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë¡£¡Ö¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ý¤Ï°ì¤Ä¤Î¼êÃÊ¡×¤È¸À¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤ê²á¤®¤º¡¢¶¯ÅÙ¤ò¹â¤á¡¢Áª¼ê¤Î¸ÄÀ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ½ÀÆð¤ËÀï¤¦Êý¿Ë¡£¡Ö¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÉôÊ¬¤ÏÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡ÈÁ¥±Û¥¢¥ë¥Ó¡É¤ÎÊý¸þÀ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö³¹¤È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¥¯¥é¥Ö¡£¥í¥¸¥Ã¥¯¤ÎÌÌ¤È¾ðÇ®Åª¤ÊÌÌ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÁ¥±Û´ÆÆÄ¡£·²Íº³äµò¤ÎJ2¤Ç¾¡Íø¤ò½Å¤Í¡¢Áá´ü¤ÎJ1Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÊÀ¾´¬¡¡¸²ð¡Ë
¡¡¡þÁ¥±Û¡¡Í¥Â¢¡Ê¤Õ¤Ê¤³¤·¡¦¤æ¤¦¤¾¤¦¡Ë1977Ç¯¡Ê¾¼52¡Ë6·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î48ºÐ¡£¸½Ìò»þÂå¤ÏFW¡£¿·³ã¤Ç¤Ï02¡Á06Ç¯¤Ë¥×¥ì¡¼¡£ÌîÂôÍÎÊå¿·¼ÒÄ¹¡¢»ûÀîÇ½¿Í¶¯²½ËÜÉôÄ¹¤È¤Ï¸µ¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡£11Ç¯¤Ë¿·³ã¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¡Ê¸½U¡½15¡Ë¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»ØÆ³¼Ô¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£º£Ç¯¤ÏU¡½20ÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¡¢U¡½20WÇÕ¥Á¥êÂç²ñ¤Ç16¶¯¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡û¡ÄÍèµ¨¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ëÌîÂôÍÎÊå±Ä¶ÈËÜÉôÄ¹¤Ï¡¢¿·³ã¤ÎÎò»Ë¤òÃÎ¤ëÁ¥±Û¿·´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö20Ç¯Á°¤Ë°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¡¢¸·¤·¤¤»þÂå¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¿´¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤Þ¤¿½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È´¶³´¤ò¹þ¤á¤ë¡£´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î¼êÏÓ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Îò»Ë¤äÃÏ°è¤Ø¤ÎÍý²ò¤Î¿¼¤µ¤â¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î»ý¤Ä²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¥¢¥ë¥Ó¤é¤·¤µ¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£