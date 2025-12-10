テレビ離れや受信契約の減少など、ＮＨＫの経営環境は厳しい。

新会長は課題を一つ一つ解決するとともに、公共放送のあるべき姿を今一度、問い直してもらいたい。

ＮＨＫの経営委員会は、来年１月に任期満了を迎える稲葉延雄会長の後任に、ＮＨＫの政治部長や編成局長などを務めた井上樹彦副会長を充てると決めた。

日本銀行の理事だった稲葉会長を含め、ＮＨＫ会長は２００８年以降、６人続けて外部から起用されてきた。内部出身者は１８年ぶりで、海老沢勝二氏や橋本元一氏に続く登用となる。

古賀信行経営委員長は、内部から選んだ理由を「ＮＨＫの現状をきちんと見ている人の中から新しい体制を構築したいと思った」と説明した。難局に立ち向かうには、業務に精通していることが欠かせないと判断したのだろう。

収支の改善は急務だ。２４年度決算は事業収入が前年度よりも４０６億円減少し、６１２５億円にとどまった。事業支出も減ったが、２年連続の赤字決算となり、不足分は積立金から補填（ほてん）した。

２３年に受信料を１割値下げした影響が大きいとされる。物価高やテレビ離れの影響もあり、受信契約の減少が止まらず、契約者の不払いも増えている。

収支改善のために番組制作費の削減が必要であるなら、民放と同じような娯楽番組は大胆に減らすことも一案ではないか。

ＮＨＫには、公共放送として、番組を広く全国に届ける責務がある。求められるのは、災害時の迅速な情報や地域のきめ細かい情報だろう。視聴率を過度に意識せず、質の高い教養番組などを作ることもＮＨＫの役割ではないか。

インターネット上には虚偽の情報や真偽不明の情報があふれている。十分な取材で事実を確認した正確な報道への期待は大きい。

１０月には改正放送法が施行され、ＮＨＫのネット業務が放送と同じ必須業務となった。地上波テレビの同時配信や見逃し配信が楽しめる新たなネットサービス「ＮＨＫ ＯＮＥ」も始まった。

今はスマートフォンが１台あればネット配信で様々な番組を楽しめる時代だ。テレビの受信機を所有していればＮＨＫとの契約義務が生じる、と規定している放送法も時代遅れだと言われる。

だからといってＮＨＫが際限なくネット業務を拡大すれば、他メディアとの公正な競争を阻害し、民業を圧迫する恐れもある。適正な事業展開に努めてほしい。