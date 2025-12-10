高市首相は９日の衆院予算委員会で、結婚で姓を変えた人の旧姓使用の法制化について「与党と緊密に連携しながら必要な検討を進める」と述べ、意欲を示した。

旧姓使用拡大の意義を「社会生活で不便や不利益を感じる方を減らせる」とも強調した。

同日の予算委では、首相と関係閣僚が出席して基本的質疑が行われ、２０２５年度補正予算案が実質審議入りした。首相は、物価高対策について「即効性のある対策に最優先で取り組む」と訴えた。食料品の消費税率の引き下げに関しては「排除するものではないが、今すぐ約束できるようなものではない」と語った。

１０日も基本的質疑を行い、１１日に集中審議と締めくくり質疑を行う。同日中にも衆院本会議で、補正予算案の採決を行う見通しだ。

国民民主党関係者によると、同党は９日の部会で、補正予算案に賛成する方向で、玉木代表らに対応を一任することを決めた。１０日の党総務会で、賛否を正式決定する方針だ。玉木氏は９日の記者会見で、「我々が長年求めてきたガソリン税の暫定税率廃止につながる予算などが入っている」と補正予算案を評価した。

一方、自民、立憲民主両党は９日、参院予算委員会を１２、１５両日に開くことで合意した。