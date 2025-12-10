渋沢栄一

日本製紙は現在、国内2位の製紙会社だ。明治初期の1872年、大蔵省（現財務省）の官僚だった渋沢栄一が「国家社会のために製紙業をおこすべし」と三井財閥の前身である三井組などに勧めた。翌1873年に設立された製紙会社「抄紙会社」が起源だ。（共同通信＝浜谷栄彦記者）

英国人技師の指導で現在の東京都北区王子に工場を建設し1875年に操業を始めた。当時、紙の原料だった古着は都市部の方が調達しやすかったからだ。原料が木材に転換したのに伴い、工場は静岡県や北海道に移る。

第1次世界大戦による好景気で製紙会社が乱立したが、1920年代の恐慌を機に集約が進む。1933年に大手3社が合併し誕生した「王子製紙」は財閥解体で3社に分割。そのうちの1社だった十条製紙が合併を繰り返し現在の日本製紙となる。

2011年の東日本大震災で宮城県石巻市の主力工場が壊滅的被害を受けたが、翌2012年に操業を再開。近年は自動車や食品、エネルギーなど幅広い分野への活用が期待される木の繊維をナノレベルまで解きほぐした新バイオマス素材の開発に注力している。

抄紙会社の開業式（紙の博物館提供）

十条工場の作業風景（紙の博物館提供）

東日本大震災の津波に襲われた日本製紙石巻工場＝2011年3月11日、宮城県石巻市