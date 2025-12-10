¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦£×£Ô£Ì¡Û£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯£±°ÌÆÍÇË¤·¤¿K.O.B¤ÎÌîË¾¡Ö¥¿¥Ã¥°²¦ºÂÀï¤ò¼çÍ×Âç²ñ¤Î¥á¥¤¥ó¤Ë¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£¹ÆüÊ¡²¬Âç²ñ¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡×£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï¤Ç£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î¡Ö¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ê£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¡Ë¡×¤³¤È£Ù£õ£ô£ï¡½£É£ã£å¡Ê£²£¸¡Ë¡¢£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¡Ê£²£·¡ËÁÈ¤¬³¤ÌîæÆÂÀ¡Ê£²£¸¡Ë¡¢¾åÂ¼Í¥Ìé¡Ê£³£±¡ËÁÈ¤«¤é£´¾¡ÌÜ¡£Æ±¥Ö¥í¥Ã¥¯£±°Ì¤Ç½à·è¾¡¡Ê£±£²Æü¡¢¼¯»ùÅç¡Ë¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£º£Ç¯£¸·î¤Î³®Àûµ¢¹ñ¤«¤éÃ»´ü´Ö¤Ç¥¿¥Ã¥°¤Î´é¤È¤Ê¤Ã¤¿£²¿Í¤ÎÌîË¾¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡¾¡¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÆÍÇË¤¬·è¤Þ¤ëÅ·²¦»³¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë´¶¾ð¤à¤½Ð¤·¤ÎÂç·ãÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌÔ¹¶¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¤¬³¤Ìî¤Ë£Ó£å£ã£ï£î£ä¡¡£Ã£è£á£ð£ô£å£ò¤òÁÀ¤ï¤ì¤ë¤â£É£ã£å¤¬ÁË»ß¤·¤Æ£Á£Í£Â£É£Ô£É£Ï£Î¡ÊÀµ·ýÆÍ¤¡Ë¤ò°ìÁ®¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¡Ê¹çÂÎ¼°¥Ä¡¼¥à¥¹¥È¡¼¥ó¥Ñ¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ë¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¾¡¤ÁÅÀ£¸¤Ç£´¥Á¡¼¥à¤¬ÊÂ¤ó¤ÇÁ´¸ø¼°Àï¤¬½ªÎ»¡£ÂÐ¾Ý£³¥Á¡¼¥à¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¤Ï£±°ÌÆÍÇË¤¬·èÄê¤·¡¢½à·è¾¡¤Ç¤ÏÄÔÍÛÂÀ¡¢¥²¥¤¥Ö¡¦¥¥Ã¥ÉÁÈ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡£×£Ô£ÌÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤ÏÍâÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¤Î£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦ºÂÄ©Àï¤¬ÄÌÎã¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²¦¼ÔÁÈ¤¬À©¤¹¤ì¤ÐÄ©Àï¼Ô¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë¸¢Íø¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡££É£ã£å¤Ï¡Ö¥É¡¼¥à¤È¤«¤Ï¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¾ì½ê¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤¿¤À¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë»ý¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¡¢¶¯¤¤¥ä¥Ä¤È¥«¥Í¤¬É¬Á³Åª¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¼ã¤¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥È¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤À¡££Ï£Ó£Ë£Á£Ò¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¿¥Ã¥°¤¬¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Î¥Ù¥ë¥È¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢²¶¤¿¤Á¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï²¼¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤â¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥À¥Ã¥·¥å¡ÊÍèÇ¯£±·î£µÆü¡¢ÂçÅÄ¶è¡Ë¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¥¿¥Ã¥°²¦ºÂÀï¤¬¼çÍ×¤ÊÂç²ñ¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤¹¤ë¡£
¡¡£²£°£²£³Ç¯Âç²ñ¤ÎÈûº»Ìç¡Ê¸åÆ£ÍÎ±ûµª¡õ£Ù£Ï£Ó£È£É¡½£È£Á£Ó£È£É¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë²¦¼ÔÁÈ¤È¤·¤Æ¤Î£×£Ô£ÌÀ©ÇÆ¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤À¡££É£ã£å¤Ï¡Ö²¶¤é¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤¢¤Î¥Ù¥ë¥È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È¸À¤ï¤»¤ë¾õ¶·¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Í¡££Î£Å£Ö£Å£Ò¤À¤Ã¤¿¤éÀÐ°æ¡ÊÃÒ¹¨¡Ë¤È¤«¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¤éÃæÍ¸¡Ê¿¿Êå¡Ë¤È¤«¡¢¥Ù¥ë¥È¤Ë²ÁÃÍ¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç´¬¤¤¤Æ¤¤¿¿Í´Ö¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥«¥Í¡££É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤¤è¤Í¡£¥«¥Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¤¬º£¤Þ¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Í¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ë¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃª¶¶¡Ê¹°»ê¡Ë¤â¥ª¥«¥À¡Ê¥«¥º¥Á¥«¡Ë¤âÃæÍ¸¤â¥«¥Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢´¬¤¤¤Æ¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£²¶¤é¤ÎÂ¸ºß¤¬¥«¥Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°¤â¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡×¡Ê£É£ã£å¡Ë¡£¸÷¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤Ëµ±¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡¢£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¤¬¿·¤¿¤Ê¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ë¡£