°¤Éô¥µ¥À¥ò¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢¿¼ÄÅ³¨Î¤¤¬ÌîÅÄ½¨¼ù¿·ºî¡Ö²Ú»á¥Þ¥¤¥Ê¥¹320¡ë¡×¡¡£´·î³«Ëë¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤â
°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ê55¡Ë¹À¥¤¹¤º¡Ê27¡Ë¿¼ÄÅ³¨Î¤¡Ê52¡Ë¤¬¡¢ÌîÅÄ½¨¼ùºî¡¢±é½Ð¤ÎNODA¡¦MAP¸ø±é¤Î¿·ºî¡Ö²Ú»á¥Þ¥¤¥Ê¥¹320¡ë¡Ê¤µ¤ó¤Ó¤ã¤¯¤Ë¤¸¤å¤¦¤É¡Ë¡×¡Ê4·î10Æü¡Á5·î31Æü¡¢Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì¥×¥ì¥¤¥Ï¥¦¥¹¤Û¤«¡Ë¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬9Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£3¿Í¤ÈÌîÅÄ¤Î¤Û¤«¡¢ÂçÁÒ¹§Æó¡¢¹âÅÄÀ»»Ò¡¢Àî¾åÍ§Î¤¡¢¶¶ËÜ¤µ¤È¤·¡¢¶¶ÄÞ¸ù¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
º£·î70ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëÌîÅÄ¤¬¡¢ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ÆºÇ½é¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¿·ºî¤À¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¼¨¤¹¤Î¤Ï¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¡¼¤Ë¤Ê¤ëÄ¶Äã²¹¤À¤¬¡¢²¿¤ò¼¨¤¹¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°¤Éô¤Ï¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦´üÂÔ´¶¡×¡¢¹À¥¤Ï¡Ö¤É¤ó¤ÊÀ¤³¦¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤Î¤«ÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤º¥É¥¥É¥¡×¤ÈÁÛÁü¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¼ÄÅ¤â¡Ö70ºÐ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿ÌîÅÄ¤µ¤ó¤¬ºÇ½é¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤ËÀ¸¤ß½Ð¤¹ºîÉÊ¡×¤È´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤²Ê³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡¢Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤SF¡Ê¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦¡È¥Õ¥§¥¤¥¯¡É¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤È¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¤»¤ê¤Õ¤òÍÑ¤¤¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ê³Ø¤Î¸÷¤È±Æ¤òÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£²½ÀÐ¤ÎÈ¯·¡¸½¾ì¤Ç¡¢È¯·¡¥Á¡¼¥à¤¬Ææ¤Î¹ü¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤ë¡£¸½Âå¤«¤éÃæÀ¤¡¢¸ÅÂå¤Ë¤â¥¿¥¤¥à¥È¥ê¥Ã¥×¤¹¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¡¢½Ð±é¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊ£¿ô¤ÎÌò¤ò±é¤¸Êª¸ì¤ÎÃæ¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¡£
Åìµþ¸ø±é¤Î¤Û¤«¡¢6·î6¡Á14Æü¤ÏJ¡§COMËÌ¶å½£·Ý½Ñ·à¾ì¡¢7·î22Æü¡Á8·î2Æü¤ÏÂçºå¡¦¿·²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï·×81¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
7·î2¡Á11Æü¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥µ¥É¥é¡¼¥º¡¦¥¦¥§¥ë¥º·à¾ì¤Ç¤Î¾å±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£8¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¾å±é¤·¡¢Ìó1Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£¥Î¥À¥Þ¥Ã¥×¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸ø±é¤Ï¡¢19Ç¯¤Ë¡ÖA Night At The Kabuki¡×¡ÊÆüËÜ¸ì¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¡ØQ¡Ù:A Night At The Kabuki¡×¡Ë¡¢24Ç¯¤Ë¡ÖLove in Action¡×¡ÊÆüËÜ¸ì¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖÀµ»°³Ñ´Ø·¸¡×¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£²áµî2²ó¤È¤â´°Çä¤¹¤ë¿Íµ¤¤Ç¡¢Ãå¼Â¤ËÌîÅÄºîÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
°Ê²¼½Ð±é¼Ô3¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£
¢§ÌîÅÄºîÉÊ¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê5ÅÙÌÜ»²²Ã¤Î°¤Éô¥µ¥À¥ò¡¡¡ÖµÕÎÚ¡×°ÊÍè10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂç·¿¤Î¿·ºî¸ø±é¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·ºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡¢²Ú»á¡¢¤·¤«¤â¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¡¢²¿¤¬µ¯¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦´üÂÔ´¶¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Êý¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï½Ð±é¤»¤º¤ËµÒÀÊ¤«¤éºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡¡¤È»×¤¦¤Û¤É¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢ËÍ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥í¥ó¥É¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¸ø±é¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢³°¹ñ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÁ°¤Ç¸ø±é¤¹¤ë¤Î¤â½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¢§2ºîÌÜ¤ÎÉñÂæ½Ð±é¤Î¹À¥¤¹¤º¡¡¡ÖQ¡Ý¡×½é±é¡Ê19Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÀ¸¤ÎÉñÂæ¤ÎÉÝ¤µ¤òÊ¬¤«¤é¤º¡¢¤¿¤À¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤¯¡¢´¶¾ð¤ÎÆ°¤¯¤Þ¤Þ¤ËÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÆ±é¡Ê22Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢²ó¿ô¤ò½Å¤Í¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÀÕÇ¤´¶¤ÈÁêÅö¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£3²óÌÜ¤ÎÉñÂæ½Ð±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤â¸ÄÀË¤«¤Ç¤¹¤Æ¤¤ÊÀèÇÚÊý¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉñÂæ¤ÎÉ½¸½¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÊÙ¶¯¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤Ã¤ÈÁ´Á³°ã¤¦Ãæ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÀ¤³¦¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ËÜÅö¤ËÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤º¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ÌîÅÄºîÉÊ¤Ï²áµî6ºî¡Ê½Ð±é8ÅÙÌÜ¡Ë½Ð±é¤Î¿¼ÄÅ³¨Î¤¡¡ÌîÅÄ¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢22ºÐ¤Î»þ¡£¤½¤ì¤«¤é30Ç¯¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÌîÅÄ¤µ¤ó¤Î¿·ºî¡ª¡¡¤·¤«¤â¡¢70ºÐ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿ÌîÅÄ¤µ¤ó¤¬ºÇ½é¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤ËÀ¸¤ß½Ð¤¹ºîÉÊ¤Ë¡¢»ä¤Î²¿¤«¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«Á´¤¯ÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ø¤Ã¤Á¤ã¤é¤½¤¦¤Ê¿´¶¯¤¤¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÌ³¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£