¡¡£²£°£²£¶Ç¯£³·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè£¶²ó£×£Â£Ã¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¤Ç¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ø¸þ¤±¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤ÏÁª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼óÇ¾¿Ø¤âà¹ñºÝÂç²ñ»ÅÍÍá¤Ø¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£±·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç£²Ï¢Àï¤Ç¤ÏÇ½¸«ÆÆ»ËÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê£´£¶¡Ë¤ÈµÈ¸«°ìµ¯Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê£´£±¡Ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì£±»î¹ç¤º¤Ä¡Ö¥Ù¥ó¥ÁÃ´Åö¡×¤È¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥óÃ´Åö¡×¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ÆÌ³¤á¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏµÈ¸«¥³¡¼¥Á¤¬¥Ù¥ó¥Á¡¢Ç½¸«¥³¡¼¥Á¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤È¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤¨¤ÆÌò³ä¤ò¥¹¥¤¥Ã¥Á¤·¤¿¤Î¤Ï£×£Â£ÃËÜÈÖ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÉÛÀÐ¤À¡£
¡¡·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Î¥í¡¼¥ó¥Ç¥Ý¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬³°Ìî¸åÊý¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¤È¤ÎÏ¢Íí¤ÏÀìÍÑÅÅÏÃ¤¬¼ç¤Ê¼êÃÊ¤È¤Ê¤ë¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤ËàÅÁ¸À¤Ò¤È¤Äá¤ÇºÑ¤àµ÷Î¥´¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÂÐ±þÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ï£Â¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤ËÄÌÏ©¤Ç¥µ¥Ã¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëµ÷Î¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¡ØÅê¼ê¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¡ÙÌò³ä¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤â¡¢»î¹çÃæ¤Î¥Ù¥ó¥Á¤È¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ïµá¤á¤é¤ì¤ëÈ½ÃÇ¤ä¶õµ¤´¶¤¬°ã¤¦¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ý¤Á¾ì¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ÎÃ´Åö¤ËÌá¤Ã¤¿»þ¤Ë¤âÉ¬¤ºÀ¸¤¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡×¡£
¡¡£×£Â£Ã¤ÏÃ»´ü·èÀï¤Ç¤¢¤ê¡¢£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤«¤é·è¾¡¤Þ¤Ç³Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÅÐÈÄ´Ö³Ö¤äµå¿ô¤ËºÙ¤«¤ÊÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¡£Åê¼ê¸òÂå¤Î¡ÖÌ¯¡×¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó°Ê¾å¤Ë¾¡ÇÔ¤òº¸±¦¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ë¡£Àï¶·¤¬·ã¤·¤¯Æ°¤¯Ãæ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï°æÃ¼´ÆÆÄ¤ÈÌÊÌ©¤ÊÅê¼êµ¯ÍÑ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ï¤½¤Î»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¡¢µß±ç¿Ø¤ò¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤ËÈ÷¤¨¤ë·Á¤Ç¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤µ¤»¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡º£²ó¤ÎÌò³äÊÑ¹¹¤Ï¡¢Î¾Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿à¼ÂÀïÅª¥È¥é¥¤á¡£¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¤ÎºÓÇÛÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÀÅ¤«¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢Íè½Õ¤ÎÂçÉñÂæ¤Ø¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê¥×¥í¥í¡¼¥°¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£