¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£à´¶Æ°Ì¾¾ìÌÌá¤ËÁª½Ð¡¡¥»¥ì¥Ö¤äÌÁÍ§¤È·ã¥ì¥¢¥·¡¼¥ó¡Ö¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡¢º£µ¨ºÇ½ªÀï¥¢¥Ö¥À¥Ó¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡¢·è¾¡£·Æü¡Ë¤Ç¸«¤»¤¿¿ô¡¹¤Î´¶Æ°¥·¡¼¥ó¤¬£Æ£±¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î´¶Æ°Ì¾¾ìÌÌ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤ÏÍèµ¨Àµ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Î·ÀÌó¤ò¼º¤¤¡¢¥Æ¥¹¥È·ó¥ê¥¶¡¼¥Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ø¤Î¹ß³Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥Ö¥À¥Ó£Ç£Ð¤Ï¤Ò¤È¤Þ¤º£Æ£±¤Ç¤Îà¥é¥¹¥È¥é¥óá¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¡¼¥¹³°¤Ç¸«¤»¤¿¾ìÌÌ¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Æ£±¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¥¢¥Ö¥À¥Ó£Ç£Ð¤Ë¤ª¤±¤ë£¸¤Ä¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥é¥¹¥È¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿³ÑÅÄ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö´¶Æ°Åª¤ÊÊÌ¤ì¡×¤ÈÂê¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö³ÑÅÄ¤Î¿·¤¿¤Ê¾Ï¡¡¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ï¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¥¶¡¼¥Ö¤ÎÌò³ä¤Ë½¢¤¯Á°¤Î³ÑÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³ÑÅÄ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Ë¥¬¥ì¡¼¥¸¤òË¬¤ì¤¿Ç®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î²¿¿Í¤«¤«¤é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º³ÑÅÄ¤Î·ãÎå¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿ÂçÊªÇÐÍ¥¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤À¡£¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥é¥¿¥³¥¦¥¹¥¡¼¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¡¢³ÑÅÄ¤Î¤â¤È¤òË¬Ìä¡£¤â¤È¤â¤È³ÑÅÄ¤¬¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç°ÊÁ°¤Ë¤âÂÐÌÌ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢·è¾¡¤òÁ°¤ËºÆ²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¤Î£Æ£±¹¥¤¤Î¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤â³ÑÅÄ¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÖÈà¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¸«Á÷¤ê¤ò¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤¬¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¤Ë´¶·ã¤·¤¿¤«¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¤È£²¿Í¤È¤â¶½Ê³¤·¤Æ´î¤Ö¸÷·Ê¤ä¡¢¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤¬³ÑÅÄ¤Ë³è¤òÆþ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡ÖÍèµ¨¤Ï¥µ¡¼¥É¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë³ÑÅÄ¤Ï¡¢¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£º£¤«¤éÈà¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÅöÌÌ¤Ï¹õ»ÒÌò¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤³¤Î½µËö¤ÇºÇ¤â¿´²¹¤Þ¤ë½Ö´Ö¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë³ÑÅÄ¤¬¥°¥ê¥Ã¥É¾å¤Î¿ÆÍ§¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¬¥¹¥ê¡¼¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë¤È¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¸ò´¹¤·¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤ÎÃ¯¤â¤¬ÎÞ¤òÎ®¤µ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡ª¡×¡£°ÊÁ°¤ËÆ±Î½¤À¤Ã¤¿ÌÁÍ§¤È¤Î´¶Æ°¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤âÀ¤³¦Ãæ¤ÇÃíÌÜ¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ò¤È¤Þ¤ºÀµ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÁö¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë³ÑÅÄ¤À¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï£´£°£°Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤ÈÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Íèµ¨¤â£Æ£±¤ÎÉñÂæ¤òÏÆÌò¤È¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤½¤¦¤À¡£