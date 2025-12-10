¡Úºå¿À¡ÛµÚÀî²íµ®¡¡Æ±´ü¡¦°æ¾å¹Âç¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È°ÜÀÒ¤ËÀËÊÌ¡Ä¡Ö¸òÎ®Àï¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÀï¤¨¤¿¤é¡×
¡¡ºå¿À¡¦µÚÀî²íµ®Åê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£¹Æü¤Î£Á£Â£Ã¥é¥¸¥ª¡Ö¥é¥¸¥ª¤Ç¸×¥Ð¥ó¡ª¡×¤ÎÀ¸½Ð±éÁ°¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þÂÐ¡£¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë°æ¾å¹Âç³°Ìî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤ËÀËÊÌ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï£²£°£±£¹Ç¯¥É¥é¥Õ¥ÈÆ±´ü¤Ç¡¢£°£±Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÆ±³ØÇ¯¡£°æ¾å¤ÏÍúÀµ¼Ò»þÂå¤Ë£´£¹ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤ÆÂç·¿¥í¥Þ¥óË¤¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Î£±»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¿·Å·ÃÏ¤ÇºÆ½ÐÈ¯¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÂ´¤Ç¸×Æþ¤ê¤·¤Æ£¶Ç¯´Ö¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡Ö¹â¹»¤«¤éÀ¤Âå¤Î¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£°ì½ï¤ËÌîµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£ÅÙ¤Ï¥»¡¦¥ÑÊ¬¤«¤ì¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¸òÎ®Àï¤À¤Ã¤¿¤êÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÀï¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ±´ü¤Ø¤Î»×¤¤¤ò³ú¤ßÄù¤á¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óº£µ¨£¶£¶»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£¶¾¡£³ÇÔ£´£¶£È¡¢ËÉ¸æÎ¨£°¡¦£¸£·¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿µÚÀî¤Ï¡ÖÂÇ¤¿¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡×¤È¶¯µ¤¤Î»ÑÀª¤ÏÊø¤µ¤º¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÏÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤Çº£Ç¯¤Ï¸òÎ®Àï£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÎºÆ³«¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£