¡Úµð¿Í¡Û£²²¯±ß¥À¥¦¥ó¤ÎºäËÜÍ¦¿Í¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼ºÆÃ¥¼è¤òÀë¸À¡¡°ì·³ÁÀ¤¦¼ã¼ê¤ÏÎý½¬ÎÌ¤ÇàºäËÜÄ¶¤¨á¤Ç¤¤ë¤«
¡¡µð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢º£µ¨Ç¯Êð£µ²¯±ß¤«¤é¸º³ÛÀ©¸Â¥®¥ê¥®¥ê¤È¤Ê¤ë£²²¯±ß¥À¥¦¥ó¤Î£³²¯±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÅÙ½Å¤Ê¤ëÉÔ¿¶¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë£²ÅÙ¤ÎÆó·³Íî¤Á¤ò·Ð¸³¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤ò½ü¤¯¼«¸ÊºÇ¾¯¤Î»î¹ç½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£¸ÎÒ¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£²£²ÂÇÅÀ¤È¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤â¶þ»Ø¤ÎÄãÌÂ¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»î¹ç¤ËÁ´Á³½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤Û¤È¤ó¤É¸åÈ¾¤ÏÂåÂÇ¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀµÄ¾¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï³Ú¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À½ª¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹Ìî¼ê¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë¥·¡¼¥º¥ó¡£¤·¤«¤·»ëÀþ¤Ï¿ê¤¨¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤à¤·¤í¶¯¤¤³Ð¸ç¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤º¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤Æ¥é¥ó¥Ê¡¼¤â¤·¤ÆÂÇ·â¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¡¢Ìîµå¤Î³Ú¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤ò¤â¤¦£±²ó¡¢£¹¥¤¥Ë¥ó¥°¼é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤¤¤Ä´À°¤ò¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ºÆÃ¥¼è¤òÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÈôÌö¤òÁÀ¤¦¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºäËÜ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤»ØÉ¸¤È¤Ê¤ëÂ¸ºß¤À¡£Ç¯Îð¤Ë¤è¤ëÂÎ¤ÎÊÑ²½¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡ÖÎý½¬¤ÎÃî¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¤Ï·òºß¡£º£µ¨Æó·³¤ÇºÆÄ´À°¤·¤¿ºÝ¤â¼ã¼ê°Ê¾å¤ËÎý½¬ÎÌ¤òÀÑ¤ß¡¢ÂçÎ³¤Î´À¤òÎ®¤¹»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤â¤³¤¦¸À¤¦¡£¡Ö¥ª¥Õ¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤â´Þ¤á¡¢Í¦¿Í¤Ïº£¤Ç¤â¸·¤·¤¤Îý½¬ÎÌ¤ò¤³¤Ê¤¹¡£Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢Í¦¿Í¤è¤êÎý½¬¤Ç¤¤Ê¤¤¼ã¼êÁª¼ê¤ÏÆ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¹¤é¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¸·¤·¤¤¸À¤¤Êý¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢°ì·³¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤«¤à¤Ë¤ÏºÇÄã¸Â¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤ÅØÎÏ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡µå»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤àÅ·ºÍÂÇ¼Ô¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ëºäËÜ¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¿Í°ìÇÜ¤ÎÅØÎÏ¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ì·³ÄêÃå¤ª¤è¤ÓÄê°ÌÃÖÃ¥¼è¤òÁÀ¤¦¼ã¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤ºàÎý½¬ÎÌ¤ÇºäËÜ¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤«á¤¬ºÇÂç¤Î´ØÌç¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë