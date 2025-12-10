²¬Â¼Î´»Ë¤¬Ãí°Õ¡ª£Î£Å£×£ÓÁýÅÄµ®µ×¤Î°¦¤¹¤Ù¤à¶õ²ó¤êá ¥Í¥¿¥Ð¥ì¥È¡¼¥¯¤ÇÁ´¥«¥Ã¥È¤â
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Î£Å£×£Ó¡×ÁýÅÄµ®µ×¡Ê£³£¹¡Ë¤Îà¶õ²ó¤êá¤Ö¤ê¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯Ã¼¤Ï£´ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¡ÊÌÚÍË¸á¸å£¸»þ¡Ë¡£¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥°¥ë¥á¥Á¥¥ó¥ì¡¼¥¹¡¡¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÁýÅÄ¤Ï¡¢¥Ü¥±¤ä±£¤··Ý¤¬¤³¤È¤´¤È¤¯¶õ²ó¤ê¡£¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿¡ÖÂçÈº¤Î¥°¥é¥¿¥óÇò¤ß¤½»ÅÎ©¤Æ¡×¤ò¿©¤Ù¤ëÁ°¤Ë¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤Ã¤¹¤ï¡×¤ÈÈ¯¸À¡£Ã¯¤â¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤º¤ËÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥²¥¹¥È¤Î¡Ö£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¡×²£»³Íµ¤Ë¡Ö²£»³¤¯¤ó¡¢¤³¤ì¤¦¤Þ¤¤¤Ã¤¹¡ª¡×¤È½õ¤±¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡²£»³¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡££±¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤¹¤È¡¢ÁýÅÄ¤Ï¡Ö²£»³¤¯¤ó¤â½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ä¡×¤È¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖµÛ°úÎÏ¤À¤±¤Ç»®¤òµÛ¤¤¾å¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦±£¤··Ý¤òÈäÏª¤¹¤ë¤â¡¢¼ºÇÔ¡£ÁýÅÄ¤Ï¡Ö¥Ï¥Ï¥Ï¡×¤È¾Ð¤¤¤Ç¤´¤Þ¤«¤·¤¿¤¬¡¢²£»³¤Ï¡Ö½õ¤±¤ÆÁ°Äó¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ë¤Ê¤è¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥Ø¥é¥Ø¥é¤¹¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¸åÇÚ¤ÎÂÖÅÙ¤ò°ì³å¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤Þ¤¤¤Ë¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤Î²¬Â¼Î´»Ë¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ÇÀÕÇ¤¤È¤í¤¦¡ª¡¡²¿¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¡Ø¼þ¤ê¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÇÀÕÇ¤¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤»¤Ê¤¢¤«¤ó¡ª¡×¤ÈÄ¾¡¹¤Ë»ØÆ³¤·¤¿¡£
¡¡ÁýÅÄ¤Ï£²£°£²£°Ç¯¤«¤éÆ±ÈÖÁÈ¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±éÃæ¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¼ýÏ¿Ãæ¤Ëà¸ø³«Àâ¶µá¤µ¤ì¤ë»Ñ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â¾ð¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤ëÈÖÁÈ¤ËÁýÅÄ¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢ºÇ¿·ºî¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤ÇÂç¤¤¤Ë¥È¡¼¥¯¤¬ÃÆ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÁýÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤µ¤é¤Ë²ñÏÃ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¿¼·¡¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ëËö¤ò´Þ¤á¤¿¥Í¥¿¥Ð¥ì¤È¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Þ¤ÇÏÃ¤ò¹¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ç¤Ï°ìÀÚ»ÈÍÑ¤Ç¤¤º¡£·ë¶É¡¢Á´¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÃí°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÀ©ºî´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤â»ý¤ÁÁ°¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤«¤é¤³¤½¡£ÉÔ´ïÍÑ¤Ç¤âÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤À¤È¤«¡£
¡Ö¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁýÅÄ¤µ¤ó¤Ê¤ê¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤Ë¹¥´¶¤ò»ý¤Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼ã¼ê£Á£Ä¤Ë°û¤ßÊª¤òº¹¤·Æþ¤ì¤¿¤ê¤È¾þ¤é¤Ê¤¤»Ñ¤Ç¸½¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤°¤ë¥Ê¥¤¤Îà¸ø³«Àâ¶µá¤¬¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ìÆ±¾ð¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡²¬Â¼¤é¤Î¥¬¥ÁÀâ¶µ¤òÎÈ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£